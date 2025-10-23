< sekcia Zahraničie
Na súkromnom pozemku v Poľsku našli citlivé vojenské dokumenty
Medzi dokumentmi sa nachádzali napríklad zoznamy vojakov s ich menami, hodnosťami, číslami a telefónnymi kontaktmi.
Autor TASR,aktualizované
Varšava 23. októbra (TASR) - Na súkromnom pozemku v meste Suwalki na severovýchode Poľska boli nájdené vojenské dokumenty obsahujúce citlivé údaje o poľských vojakoch slúžiacich na východnom krídle krajiny. Podľa portálu Onet našiel materiály miestny podnikateľ, ktorý pozemok kúpil. Firma rekonštruujúca vojenské objekty tam údajne vyhodila odpad vrátane spisov armády, informuje varšavský spravodajca TASR podľa štvrtkovej správy agentúry PAP.
Medzi dokumentmi sa nachádzali zoznamy vojakov s ich menami, hodnosťami, číslami a telefónnymi kontaktmi, ako aj schémy zbrojných systémov, plány vojenských cvičení či testy vypĺňané príslušníkmi armády. Po nahlásení nálezu začala prokuratúra v Suwalkách vyšetrovanie týkajúce sa nezákonného ukladania odpadu, ktoré však v apríli tohto roka zastavila. V odôvodnení potvrdila, že dokumenty pochádzali z vojenských jednotiek, no znalci dospeli k záveru, že neobsahujú údaje porušujúce predpisy o ochrane osobných údajov.
Muž však po niekoľkých mesiacoch objavil ďalšie spisy, ktoré predtým nezdokumentovala polícia. Keď sa obrátil na vojenskú políciu, tá podľa Onetu skonštatovala, že vec nepredstavuje trestný čin, ale len disciplinárne previnenie. Následne kontaktoval Službu vojenskej kontrarozviedky (SKW), s ktorou bol istý čas v kontakte, no komunikácia sa neskôr prerušila.
Na informácie o náleze reagoval aj minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Uviedol, že hoci dokumenty neobsahovali tajné informácie a prípad pochádza z roku 2023, považuje ho za závažný. „Ak niekto porušil zákon, nezabezpečil dokumenty tak, ako mal, alebo nekonal s náležitou starostlivosťou, každá taká osoba bude potrestaná, budú vyvodené dôsledky,“ zdôraznil minister. Dodal, že všetky zložky zodpovedné za kontrolu nakladania s vojenskými materiálmi dostali príkaz preveriť svoje postupy a zabezpečiť dodržiavanie zákonov.
Portál uviedol, že prípadu sa týka aj otázka možného pochybenia orgánov dohľadu nad ochranou vojenských informácií a nakladania s internou dokumentáciou armády. Ministerstvo obrany sa k incidentu zatiaľ nevyjadrilo.
