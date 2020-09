Na Sumatre sa vylodilo viac ako 300 rohinských utečencov

Medan 7. septembra (TASR) - Viac ako 300 rohinských utečencov sa v pondelok po niekoľkých mesiacoch na mori vylodilo na indonézskom ostrove Sumatra. Oznámil to Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR), podľa ktorého išlo o jednu z najväčších takýchto akcií prenasledovanej moslimskej menšiny Rohingov za posledné roky. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



Migranti, medzi ktorými bolo 181 žien, 102 mužov a 14 detí, sa chceli pôvodne vylodiť v Malajzii, avšak viaceré federálne štáty ich opakovane odmietli.



Utečenci plaviaci sa na drevených lodiach, ktorí podľa vlastných slov vyplávali z Bangladéša pred siedmimi mesiacmi, sa vylodili neďaleko mesta Lhokseumawe v striktne moslimskej provincii Aceh na severnom pobreží Sumatry. "Sú slabí a niektorí z nich chorí," uviedol pre DPA šéf miestnej pobočky Červeného kríža.



Utečencov ubytovali tamojšie úrady nateraz v provizórnych ubytovniach a podľa informácií ľudskoprávnej organizácie Human Initiative ich takisto otestovali na nový druh koronavírusu.



Viac ako 30 osôb počas plavby podľa informácií UNHCR zahynulo. "Chýbajúca kolektívna ochota" rôznych štátov prijať Rohingov dramaticky zhoršila ich utrpenie," povedal riaditeľ UNHCR pre ázijsko-tichomorský región Indrika Ratwatte.



Skupina osôb podľa jeho slov viac ako 200 dní opakovane neúspešne žiadala o možnosť vylodiť sa na pevnine.



Do provincie Aceh prišli v posledných rokoch tisíce Rohingov po tom, čo ich člny cestou do Malajzie omylom zmenili kurz alebo ich odmietli iné krajiny. Naposledy sa tam v júni po strastiplnej štvormesačnej plavbe, počas ktorej zažívali bitky od priekupníkov, a aby prežili, boli dokonca nútení piť vlastný moč, vylodilo zhruba 100 Rohingov - prevažne žien a detí. Išlo údajne o časť z odhadovaného počtu 800 Rohingov, ktorí tento rok opustili Bangladéš.



V roku 2017 mjanmarská armáda vyhostila z krajiny 750.000 Rohingov. Tí skončili v obrovských utečeneckých táboroch v susednom Bangladéši. Stovky z nich sa vydalo na cestu začiatkom apríla v čase koronavírusovej pandémie, avšak malajzijské a thajské orgány ich zatlačili späť.