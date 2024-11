Na summite COP29 v Baku budú chýbať viacerí lídri

Brusel 6. novembra (TASR) - Lídri viacerých vyspelých ekonomík vrátane Spojených štátov, Európskej únie a Brazílie plánujú vynechať tohtoročnú konferenciu OSN o zmenách klímy, známu ako COP29, ktorá sa bude konať v polovici novembra v azerbajdžanskej metropole Baku.



Ako informuje TASR na základe správy agentúry Reuters, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová do Baku neodcestuje pre povinnosti v Bruseli, kde sa v Európskom parlamente koná vypočúvanie kandidátov na posty členov novej EK.



"Komisia je v prechodnej fáze a predsedníčka sa preto zameria na svoje inštitucionálne povinnosti," uviedol v utorok hovorca EK.



EÚ bude na summite zastupovať predseda Európskej rady Charles Michel a šéf klimatickej politiky EÚ Wopke Hoekstra.



Do Baku neodcestuje ani americký prezident Joe Biden, informoval zdroj z jeho administratívy. Pripomenul, že COP29 sa začína 11. novembra - pár dní po prezidentských voľbách v USA.



Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva svoju cestu na COP29 zrušil už v októbri po zranení hlavy.



Podľa dostupných informácií od usporiadateľov by na COP29 mali chýbať aj lídri Číny, Japonska, Austrálie a Mexika.



Svetoví lídri, ktorí sa zúčastňujú na summitoch OSN o klíme, zvyknú svoje prejavy z jeho tribúny využiť na oznámenie nových politík týkajúcich sa celosvetového úsilia zameraného na obmedzenie zmeny klímy.



Reuters dodal, že podľa klimatických diplomatov by víťazstvo republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa v prezidentských voľbách mohlo na COP29 skomplikovať dosiahnutie dohody o veľkom zvýšení financovania opatrení v oblasti klímy.



Za Trumpovej prezidentskej éry totiž USA odstúpili od parížskej klimatickej dohody z roku 2015. Táto dohoda je pre zmluvné štáty právne záväzná a týka sa zmierňovania zmeny klímy, prispôsobovania sa tejto zmene a financovania.



Odborník na klimatickú diplomaciu Li Shuo z mimovládnej organizácie Asia Society Policy Institute na margo neúčasti svetových lídrov na summite o klíme konštatoval, že nie je podstatná. "Dôležitejšie sú skutočné záväzky, ktoré krajiny predložia na stôl," zdôraznil.



S konferenciou COP29 v Baku časovo koliduje aj summit G20, ktorý sa koná v Brazílii v dňoch 18. a 19. novembra. Aj v jeho rámci sa však bude diskutovať o financovaní opatrení na zastavenie zmeny klímy.