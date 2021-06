Na summite EÚ preberú lídri covid, aj vzťahy s Ruskom a Tureckom

Brusel 24. júna (TASR) - Hlavnou témou dvojdňového summitu EÚ, ktorý sa začne vo štvrtok krátko po obede v Bruseli bude zotavenie sa z pandémie ochorenia COVID-19 v EÚ aj na celom svete. Lídri 27-člennej Európskej únie sa budú opäť zaoberať vzťahmi s Ruskom a Tureckom, nevyhnú sa situácii v Bielorusku a po dlhšom čase ich čakajú aj debaty o migrácii.



Uviedol v stredu večer predseda Európskej rady Charles Michel v pozývacom liste pre premiérov a prezidentov členských krajín.



Michel privítal možnosť stretnúť sa na úvod summitu s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Ich vzájomná výmena názorov sa má týkať viacerých globálnych i geopolitických otázok.



"Kľúčovou témou bude zotavenie sa z pandémie ochorenia COVID-19 v EÚ aj na celom svete," napísal Michel v pozývacom liste. Pripomenul, že hoci úspešná očkovacia kampaň, ktorá prebieha v celej EÚ, uľahčí spolu so zavedením COVID pasov voľný pohyb Európanov počas letných mesiacov, treba pozorne sledovať aj nové varianty vírusu a obmedziť ich šírenie koordinovaným spôsobom.



Lídri EÚ spoločne zhodnotia poznatky a ponaučenia z doterajších skúseností z pandémie tak, aby bolo možné sa čo najlepšie pripraviť na prípadné obdobné krízy v budúcnosti. Zároveň sa zamerajú na spôsoby, ako ďalej pomáhať pri výrobe a dodávkach vakcín pre zvyšok sveta.



Debaty o vonkajších aspektoch migrácie nemajú účastníkov summitu rozdeľovať. Pôjde o analýzu súčasnej situácie na rôznych migračných trasách v snahe predchádzať stratám na životoch a znižovať migračný tlak na hranice EÚ. Lídri sa chcú zamerať viac na spoluprácu s krajinami pôvodu a tranzitu migrantov.



Pracovná večera lídrov bude venovaná medzinárodným otázkam. Michel potvrdil, že na pracovnom stole budú vzťahy EÚ s Tureckom a tiež debaty o strategických vzťahoch s Ruskom, ktoré budú vychádzať z odporúčaní a analýz Európskej komisie a šéfa diplomacie EÚ Josepa Borrella. Lídri EÚ zhodnotia aj vykonávanie opatrení prijatých voči Bielorusku, pričom do záverov ich summitu by sa mali dostať aj zmienky o Líbyi, Etiópii a oblasti Sahelu.



Piatok, druhý deň summitu, bude zameraný na hospodárske otázky. Dôsledkom koronakrízy bude venovaný blok debát o hospodárskom oživení, kde lídri preberú prvé schvaľovanie národných plánov obnovy a odolnosti cez ozdravný plán EÚ budúcej generácie (NGEU).



V závere programu sa k summitu 19-člennej eurozóny pripoja ako hostia aj predsedovia Európskej centrálnej banky a Euroskupiny. Hlavnou témou rokovaní s nimi budú výhľadové diskusie o tom, ako podporiť silné a udržateľné hospodárske oživenie a pokračovanie úsilia pri budovaní bankovej únie a únie kapitálových trhov.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)