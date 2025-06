Na summite G7 v Kanade neprijmú spoločné záverečné vyhlásenie

Berlín/Washington 12. júna (TASR) — Na záver summitu hláv štátov a vlád skupiny G7, ktorý sa bude konať v kanadskej provincii Alberta od 15. do 17. júna, nebude vydané spoločné záverečné komuniké, ale iba samostatné vyhlásenia ku konkrétnym témam. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry DPA odvolávajúcej sa na zdroje z prostredia nemeckej vlády.



Čiastkové vyhlásenia sa budú týkať migrácie, umelej inteligencie, kvantových technológií, lesných požiarov a vzácnych surovín, nie však vojny na Ukrajine a v Pásme Gazy, ani klimatickej zmeny či rozvojovej pomoci.



Rovnakú informáciu priniesla aj agentúra Bloomberg. Jej zdroje tvrdia, že vynechanie spoločného komuniké je želaním kanadskej strany. Kanadský premiér Mark Carney sa totiž snaží zmierniť napätie vo vzťahoch s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a dosiahnuť pokrok v rokovaniach o obchodných a bezpečnostných otázkach.



Záverečné komuniké nie je právne záväzné, ale má demonštrovať jednotu účastníkov summitu v otázkach globálneho významu. Vyhlásenie z vlaňajšieho summitu obsahovalo sľuby o podpore Ukrajiny vo vojne s Ruskom, boji proti zmene klímy a presadzovaní rodovej rovnosti. „Trump zmenil politiku USA vo všetkých týchto aj ďalších otázkach,“ poznamenáva Bloomberg.



Koncom februára sa USA vo vyhlásení G7 vydanom pri príležitosti tretieho výročia vojny na Ukrajine postavili proti označeniu Ruska za „agresora“. V polovici apríla zástupcovia USA odmietli podpísať spoločné vyhlásenie G7 odsudzujúce ruský raketový útok na mesto Sumy, pri ktorom zahynulo viac ako 30 ľudí.



Podľa portálu Politico sa USA tiež postavili proti zahrnutiu klauzuly o ďalšej podpore Ukrajiny do vyhlásenia G7, o ktorom v máji rokovali ministri financií v Kanade.



Prijatím záverečného vyhlásenia sa neskončil ani summit G7 v roku 2018, ktorý sa konal tiež v Kanade počas prvého funkčného obdobia Donalda Trumpa ako prezidenta USA. Účastníci summitu síce vyhlásenie schválili, Trump však na spiatočnej ceste svoj súhlas stiahol prostredníctvom platformy Twitter (teraz X).



Na summite konanom o rok neskôr vo Francúzsku bolo vydané záverečné vyhlásenie, no malo iba jednu stranu. Za Trumpovho nástupcu Joea Bidena sa G7 vrátila k rozsiahlejším záverečným vyhláseniam.