Na summite NATO predstavia plán mosta k členstvu pre Ukrajinu

Washington 6. júla (TASR) - Spojenci NATO na budúcotýždňovom samite vo Washingtone predstavia plán "mosta k členstvu" pre Ukrajinu a oznámia kroky na posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany, informovala v piatok agentúra Reuters s odvolaním sa na vysokopostaveného predstaviteľa Spojených štátov.



"Spojenci potvrdia, že budúcnosť Ukrajiny je v NATO a oznámia, ako pre ňu zvyšujú vojenskú, politickú a finančnú podporu. Je to súčasť mosta Ukrajiny do NATO," uviedol nemenovaný predstaviteľ USA dodávajúc, že tento plán bude zahŕňať školenie, koordináciu, logistiku a rozvoj síl.



"Ide o veľmi vážnu snahu dostať Ukrajinu do do pozície, v ktorej bude pripravená plniť svoje úlohy a záväzky v rámci Aliancie hneď v prvý deň," doplnil.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v piatok informoval, že lídri členských krajín NATO budú presadzovať aktívnejšiu úlohu Severoatlantickej aliancie pri koordinácii medzinárodnej pomoci a vojenského výcviku pre Ukrajinu, avšak bez toho, aby na budúcotýždňovom summite stanovili konečný termín vstupu Ukrajiny do tejto organizácie.



Spojenci sa na júnovom stretnutí na úrovni ministrov obrany v Bruseli dohodli, že Aliancia prevezme vedúcu úlohu v koordinácii medzinárodnej vojenskej pomoci Ukrajine na obranu pred ruskou inváziou, ako aj pri výcviku ukrajinských vojakov.



Lídri musia tento plán schváliť. Spočíva v tom, že NATO prevezme kontrolu nad americkými zariadeniami vo Wiesbadene (Nemecko) a logistickými uzlami na východnom krídle Aliancie, a to pod velením šéfa Veliteľstva spojeneckých síl pre operácie v Európe (SACEUR), amerického generála Christophera Cavoliho.



Stoltenberg spresnil, že Aliancia bude dohliadať na výcvik ukrajinských vojakov vo výcvikových zariadeniach spojeneckých krajín, podporovať Ukrajinu plánovaním a koordináciou finančných príspevkov, riadiť presuny a opravy techniky a podporovať dlhodobý rozvoj ozbrojených síl Ukrajiny.



Myšlienkou podľa neho nie je nahradiť Spojené štáty vo vedení kontaktnej skupiny pre Ukrajinu zloženej so zástupcov viac ako 50 krajín, ktorá zabezpečuje vojenskú pomoc Kyjevu, ale skôr prevziať zodpovednosť za vykonávanie a organizáciu tejto pomoci.



Tento krok Aliancie sa považuje za spôsob, ako zabezpečiť, aby spojenci pomáhali Kyjevu bez ohľadu na to, kto zvíťazí v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v USA.