Na summite šéfov diplomacií G20 čakajú Lavrova, nie však Marca Rubia

Johannesburg 20. februára (TASR) - Juhoafrický prezident Cyril Ramaphosa vo štvrtok v reakcii na rastúce napätie a obchodné spory vo svete vyhlásil, že multilateralizmus a medzinárodné právo sú kľúčom k riešeniu svetových kríz. Uviedol to v prejave k ministrom zahraničných zahraničných vecí členských krajín skupiny G20, ktoré sa začalo v Johannesburgu. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Ramaphosa považuje za mimoriadne dôležité, aby princípy Charty OSN, multilateralizmus a medzinárodné právo zostali v centre úsilia medzinárodného spoločenstva. Uviedol doslova, že "by to byť lepidlo, ktoré nás drží pohromade".



Summitu G20 v Johannesburgu - vôbec prvému na území Afriky - bude dominovať ekonomická agenda, ale aj problémy globálnej politiky. JAR prevzala predsedníctvo G20 minulý rok v rámci snáh, ktorých cieľom je prinútiť bohaté krajiny, aby načúvali chudobnejším.



Skupinu G20 v súčasnosti tvorí 19 krajín, ako aj Európska únia a Africká únia, ktoré tvoria viac ako 80 percent globálneho HDP a dve tretiny svetovej populácie.



Najbohatší člen skupiny, Spojené štáty, však na dvojdňovom rokovaní nemajú svojho zástupcu po tom, čo minister zahraničných vecí USA Marco Rubio oznámil svoju neúčasť a obvinil Pretóriu z "protiamerickej" agendy.



Spojené štáty bude zastupovať chargé d'affaires a zastupujúca šéfka diplomatickej misie v Pretórii Dana Brownová. Svoju účasť potvrdili ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov a jeho kolegovia z Číny a Indie. Prítomní budú aj európski diplomati vrátane šéfa francúzskej diplomacie Jeana-Noela Barrota a jeho kolegu z Britácie Davida Lammyho.



Témami summitu G20 by mali byť vojny a konflikty v Afrike a Európe, uviedol ešte v stredu juhoafrický veľvyslanec stáleho predstaviteľa pri OSN Xolisa Mabhongo.



Rokovania v Johannesburgu sa konajú v čase zvýšeného napätia v súvislosti s rusko-ukrajinským konfliktom vyvolané komentármi prezidenta USA Donalda Trumpa a rusko-americkou schôdzkou v Saudskej Arábii, na ktoré Ukrajina ani zástupcovia Európy neboli prizvaní.



Podľa výskumníka Inštitútu bezpečnostných štúdií v Pretórii Priyala Singha tento vývoj odhalil "rozpor medzi USA a ich európskymi partnermi", ktorý môže mať za následok, že JAR sa v rámci G20 nepodarí presadiť spoločnú rozvojovú agendu.



Neprítomnosť šéfa americkej diplomacie na summite v Johannesburgu posiela Afričanom symbolický odkaz: USA neberú Afriku vážne, konštatoval profesor manažmentu na University of Witwatersrand v Johannesburgu William Gumede.



Narážal aj na to, že začiatkom februára Spojené štáty zmrazili pomoc Afrike a mnohým vládam odkázali, aby si hľadali prostriedky na verejné služby vrátane zdravotníctva.



Južná Afrika bola terčom kritiky Washingtonu aj pre spornú pozemkovú politiku a žalobu proti americkému spojencovi - Izraelu - na Medzinárodnom súdnom dvore.



Agentúra AFP dodala, že americký minister financií Scott Bessent vo štvrtok oznámil, že sa na budú týždeň v Kapskom Meste nezúčastní na stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20.