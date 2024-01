Na švajčiarske vládne weby zaútočili po Zelenského návšteve hekeri

Ženeva 17. januára (TASR) - Švajčiarsko v stredu oznámilo, že počítačový útok, ku ktorému sa prihlásila proruská skupina, dočasne prerušil prístup k množstvu vládnych webových stránok. Útok nasledoval po návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vo švajčiarskom Davose, dejisku zasadnutia Svetového ekonomického fóra (WEF). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Vláda uviedla, že "k zodpovednosti za kyberútok sa prihlásila hekerská skupina s názvom 'NoName' napojená na Rusov a ako dôvod uviedla prítomnosť ukrajinského prezidenta Zelenského na výročnom stretnutí WEF" v luxusnom švajčiarskom lyžiarskom stredisku Davos.



Švajčiarske Národné centrum kybernetickej bezpečnosti spresnilo, že "útok takéhoto druhu očakávali a zaviedli primerané bezpečnostné opatrenia". Dodalo, že aktivitu hekerov rýchlo odhalili a špecialisti podnikli kroky na obnovenie prístupu k zasiahnutým webom.



Zelenskyj mal v utorok počas summitu WEF prejav. Vyhlásil v ňom, že ruský prezident Vladimir Putin sa bude usilovať o pokračovanie v invázii na Ukrajinu aj v prípade, že sa boje na rozsiahlom fronte zastavia. "Po roku 2014 sa objavili pokusy zmraziť konflikt v Donbase. Garantmi boli veľmi vplyvné osoby – nemecký kancelár a francúzsky prezident. No Putin je predátor, preto sa neuspokojí so zmrazenými produktami," uviedol.



Skupina NoName už útočila na systémy švajčiarskej vlády vlani v júni po tom, ako Zelenskyj vystúpil prostredníctvom videospojenia s prejavom pred švajčiarskym parlamentom.



Tentoraz ukrajinský prezident pricestoval do krajiny osobne. Po stretnutí so švajčiarskou prezidentkou Violou Amherdovou v Berne oznámili, že neutrálne Švajčiarsko súhlasilo, že zorganizuje mierový summit svetových lídrov zameraný na ukončenie vojny Ruska proti Ukrajine.