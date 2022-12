Na švajčiarskych psychiatrických klinikách prijali rekordný počet žien

Bern 12. decembra (TASR) - Vo Švajčiarsku vlani hospitalizovali na psychiatrických klinikách bezprecedentne vysoký počet mladých žien a dievčat. V pondelok na to upozornil švajčiarsky štatistický úrad (FSO). Poukazuje to podľa neho na daň, ktorú si na tejto skupine obyvateľstva vybrala pandémia koronavírusu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



U mladých ľudí vo veku od 10 do 24 rokov vo Švajčiarsku sa vlani psychické problémy po prvýkrát stali hlavným dôvodom hospitalizácií, predbehli dokonca aj úrazy, uvádza FSO. V rokoch 2012 – 19 tam každý rok prijali do nemocníc priemerne o 3,4 percenta viac mladých ľudí s psychickými ťažkosťami než predchádzajúci rok.



Podľa FSO však minulý rok počet mladých dievčat a žien hospitalizovaných s problémami mentálneho charakteru narástol až o 26 percent, čo označuje za "bezprecedentný a výnimočný jav". V najvyššej miere pritom museli ísť do nemocnice dievčatá vo veku 10 až 14 rokov.



Štatistický úrad nevysvetlil, čo by mohlo za týmto fenoménom stáť, pripustil však, že určitú rolu zohrala i dva roky trvajúca pandémia koronavírusu. Dodal, že viac ako 3000 mladých ľudí vo Švajčiarsku bolo hospitalizovaných z dôvodu sebapoškodzovania či pokusu o samovraždu. Dievčatá a ženy tvorili až 70 percent z tohto počtu.



Aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zistila, že pandémia zanechala dôsledky na duševnom zdraví ľudstva. Prípady depresie či úzkosti v roku 2020 celosvetovo narástli o 25 percent.