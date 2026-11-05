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Na Svetový deň digitálnej ochrany sprístupnili archív Novaja gazeta
Denník Novaja Gazeta 30. októbra oznámil svoj koniec po dlhodobom nátlaku úradov.
Autor TASR
Moskva 5. novembra (TASR) - Projekty RIMA a Kronika zverejnili na Svetový deň digitálnej ochrany 5. októbra kompletný archív denníka Novaja gazeta. Obsahuje 457.766 článkov, všetky tlačené vydania od roku 1993, redakčné webové stránky a špeciálne projekty, píše TASR podľa webu Novaja gazeta Evropa.
„Významná časť týchto materiálov nebola dostupná. Tlačené čísla z 90. rokov sa nedali nájsť online: archív novín na webovej stránke vznikol v roku 2000. Niektoré texty z posledných rokov úrady prikázali odstrániť. Teraz sú všetky zhromaždené na jednom mieste, verejne dostupné a vyhľadávateľné,“ poznamenávajú autori projektu pre uchovávanie nezávislej ruskej žurnalistiky a ochranu jej digitálnych archívov pred cenzúrou, blokovaním a zánikom.
Denník Novaja Gazeta 30. októbra oznámil svoj koniec po dlhodobom nátlaku úradov. „Zabili nás. Deviateho novembra zhasneme svetlá v našom domove, v ktorom sme žili 30 rokov, vypneme servery a odídeme. Noviny už neexistujú. Ruské úrady a bezpečnostné služby prinútili našu redakciu ukončiť činnosť,“ uvádza sa v redakčnom vyhlásení.
Ruské ministerstvo spravodlivosti v septembri zaradilo denník na zoznam zahraničných agentov, pretože údajne šíril nedôveryhodné informácie o rozhodnutiach a politike ruských úradov, ako aj o volebnom systéme. Redakcia tým stratila možnosť prijímať dary od čitateľov, čo bol jeden z jej posledných zdrojov financovania v Rusku.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Novaja gazeta pozastavila vydávanie papierovej verzie novín a prišla o mediálnu licenciu. Niektorí jej novinári emigrovali a v Lotyšsku založili dcérske médium Novaja gazeta Evropa, ktoré naďalej funguje.
Novaja gazeta vznikla v roku 1993 a preslávila sa najmä investigatívnou žurnalistikou. Jej bývalý šéfredaktor Dmitrij Muratov získal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier a počas existencie denníka bolo zavraždených šesť jej novinárov vrátane Anny Politkovskej.
„Významná časť týchto materiálov nebola dostupná. Tlačené čísla z 90. rokov sa nedali nájsť online: archív novín na webovej stránke vznikol v roku 2000. Niektoré texty z posledných rokov úrady prikázali odstrániť. Teraz sú všetky zhromaždené na jednom mieste, verejne dostupné a vyhľadávateľné,“ poznamenávajú autori projektu pre uchovávanie nezávislej ruskej žurnalistiky a ochranu jej digitálnych archívov pred cenzúrou, blokovaním a zánikom.
Denník Novaja Gazeta 30. októbra oznámil svoj koniec po dlhodobom nátlaku úradov. „Zabili nás. Deviateho novembra zhasneme svetlá v našom domove, v ktorom sme žili 30 rokov, vypneme servery a odídeme. Noviny už neexistujú. Ruské úrady a bezpečnostné služby prinútili našu redakciu ukončiť činnosť,“ uvádza sa v redakčnom vyhlásení.
Ruské ministerstvo spravodlivosti v septembri zaradilo denník na zoznam zahraničných agentov, pretože údajne šíril nedôveryhodné informácie o rozhodnutiach a politike ruských úradov, ako aj o volebnom systéme. Redakcia tým stratila možnosť prijímať dary od čitateľov, čo bol jeden z jej posledných zdrojov financovania v Rusku.
Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 Novaja gazeta pozastavila vydávanie papierovej verzie novín a prišla o mediálnu licenciu. Niektorí jej novinári emigrovali a v Lotyšsku založili dcérske médium Novaja gazeta Evropa, ktoré naďalej funguje.
Novaja gazeta vznikla v roku 1993 a preslávila sa najmä investigatívnou žurnalistikou. Jej bývalý šéfredaktor Dmitrij Muratov získal v roku 2021 Nobelovu cenu za mier a počas existencie denníka bolo zavraždených šesť jej novinárov vrátane Anny Politkovskej.