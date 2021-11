Na Taiwan pricestovala oficiálna delegácia europarlamentu

Tchaj-pej 3. novembra (TASR) - Delegácia pozostávajúca z poslancov Európskeho parlamentu pricestovala v stredu do hlavného mesta Taiwanu Tchaj-pej na trojdňovú oficiálnu návštevu s cieľom vymeniť si skúsenosti v oblasti boja proti dezinformáciám. Informovala o tom agentúra DPA.



Delegáciu Osobitného výboru pre zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v Európskej únii (INGE) vedenú francúzskym europoslancom Raphaelom Glucksmannom prijme taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen a premiér Su Čen-čchang.



Súčasťou delegácie sú aj europoslanci Andrius Kubilius (Litva), Markéta Gregorová (ČR), Andreas Schieder (Rakúsko), Petras Auštrevičius (Litva), Jeorjos Kyrtsos (Grécko) a Marco Dreosto (Taliansko).



Delegácia bude s predstaviteľmi Taiwanu diskutovať o skúsenostiach tejto krajiny v boji proti dezinformáciám a pokusom o zasahovanie do demokracie, médií, kultúry a vzdelávania, ako aj o úsilí Taiwanu posilniť odolnosť proti kybernetickým útokom, uviedol Európsky parlament vo vyhlásení.



Glucksmann na Twitteri uviedol, že delegácia výboru INGE je silným signálom podpory demokracie Taiwanu.



Taiwanské ministerstvo zahraničných vecí túto návštevu označilo za "významnú", keďže ide o prvú oficiálnu delegáciu vyslanú Európskym parlamentom na Taiwan.



Taiwanský minister zahraničných vecí Joseph Wu Čao-sie sa v piatok stretol s niektorými europoslancami v Bruseli po tom, čo navštívil Česko a Slovensko. Čína jeho návštevu Európy odsúdila.



Čínska vláda považuje demokratický Taiwan s jeho vlastnou autonómnou vládou za súčasť pevninskej Číny. Peking v poslednom čase zvýšil vojenský nátlak na Taiwan a viackrát narušil vzdušný priestor tohto ostrova, aby tak prinútil predstaviteľov Taiwanu akceptovať čínsku suverenitu.



Taiwan na čele so svojou demokratickou vládou však vyhlasuje, že je nezávislou krajinou, ktorá bude brániť svoju slobodu.