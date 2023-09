Na Taiwan smeruje tajfún Haikui, úrady evakuovali tisíce ľudí

Tchaj-pej 3. septembra (TASR) - Takmer 3000 ľudí evakuovali z najviac ohrozených oblastí na východe Taiwanu, kam má v nedeľu popoludní miestneho času doraziť tajfún Haikui. Bude to prvá tropická búrka za posledné štyri roky, ktorá priamo zasiahne ostrov. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Haikui, ktorý už v nedeľu ráno miestneho času spôsobil husté lejaky, prináša vietor s rýchlosťou približne 140 kilometrov za hodinu. Očakáva sa, že dorazí do taiwanskej východnej oblasti Tchaj-tung okolo 17.00 h (11.00 h SELČ).



Školy a úrady v južných a východných oblastiach ostrova ostali v nedeľu zatvorené a zrušených bolo vyše 200 domácich letov.



Haikui "bude prvý tajfún za posledné štyri roky, ktorý zasiahne Taiwan", oznámila v nedeľu taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen.



"Pripomínam ľuďom, aby sa na tajfún pripravili a dbali na svoje bezpečie, nechodili von a nerobili žiadne nebezpečné činnosti," dodala prezidentka.



Taiwanská ústredná meteorologická služba na tlačovej konferencii apelovala na verejnosť, aby bola "v strehu". Služba dodala, že tajfún bude predstavovať značné nebezpečenstvo pre väčšinu oblastí ostrova - ohrozovať ich bude vietor, lejaky a vlny. Živel sa v pondelok presunie na západ k Taiwanskému prielivu.



Armáda zmobilizovala vojakov a vybavenie, ako napríklad obojživelné vozidlá a nafukovacie gumené člny. Poslala ich do tých častí Taiwanu, kde Haikui podľa predpovedí udrie najsilnejšie.