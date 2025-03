Na Taiwane budú simulovať možný čínsky útok očakávaný v roku 2027

Tchaj-pej 19. marca (TASR) - Taiwanské jednotky budú počas pravidelných vojenských cvičení simulovať scenáre potenciálnej invázie Pekingu, ku ktorej by mohlo dôjsť v roku 2027. V stredu o tom informoval minister obrany Wellington Koo, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Taiwanské cvičenia s názvom "Chan Kchuang" sa podľa ministerstva uskutočnia v čase od 9. do 18. júla. Konajú sa každý rok na celom území Taiwanu s cieľom simulovať obranu pred útokmi Pekingu.



Ministerstvo obrany v stredu predložilo parlamentu správu, v ktorej uviedlo, že tohtoročné cvičenia sa zamerajú na možnosť vniknutia Číny do krajiny a na možné kroky Pekingu v roku 2027. "Velitelia na všetkých operačných a taktických úrovniach z praktického hľadiska naplánujú scenáre a situácie na základe možných krokov nepriateľa," ozrejmila správa.



Účelom je podľa správy "preveriť schopnosť jednotiek všetkých úrovní postupovať podľa plánu, a tým vybudovať vojenské sily schopné rýchlo reagovať a udržiavať vysokú vojenskú pripravenosť".



Predstavitelia Spojených štátov ako hlavní dodávatelia zbraní a podporovatelia Taiwanu už v minulosti označili rok 2027 za možný termín čínskej invázie, píše AFP.



Minister obrany v stredu varoval, že čas, ktorý Čína potrebuje na prechod od cvičenia k boju, "nemusí byť nevyhnutne taký dlhý, ako sme si mysleli". "Máme niekoľko včasných kľúčových varovných signálov, ktoré musíme sledovať," povedal Koo novinárom bez poskytnutia bližších informácií.



Peking pravidelne rozmiestňuje v blízkosti Taiwanu stíhačky, vojenské lode a plavidlá pobrežnej stráže. Vlani usporiadal v okolí ostrova aj niekoľko veľkých vojenských cvičení. Podľa agentúry Reuters Peking pravidelne odsudzuje akékoľvek medzinárodné uznanie Taiwanu alebo kontakty medzi taiwanskými a zahraničnými predstaviteľmi. Demokraticky spravovaný Taiwan považuje pevninská Čína za súčasť svojho územia a opakovane deklaruje, že ho jedného dňa ovládne.