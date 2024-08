Na Taiwane odsúdili ôsmich vojakov za špionáž pre Čínu

Tchaj-pej 22. augusta (TASR) - Taiwanský vyšší súd vo štvrtok poslal ôsmich vojakov do väzenia za špionáž pre Čínu. Jeden z nich bol odsúdený až na 13 rokov odňatia slobody. V prospech Pekingu podľa súdu konali v záujme osobného finančného obohatenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Obžalovaní boli vojakmi v aktívnej službe, "ochotní zhromažďovať spravodajské informácie pre Čínu, ktoré spôsobili únik dôležitých utajovaných skutočností", píše sa vo vyhlásení súdu, podľa ktorého ich "zlákali peniaze".



Medzi nimi je aj istý muž s prezývkou Hsiao, ktorý bol kľúčovou osobou pri nábore vojakov do "siete pre Čínu" na zhromažďovanie a odovzdávanie informácií. Dostal najprísnejší trest odňatia slobody - 13 rokov.



Ďalšieho muža súd odsúdil na päť a pol roka vo väzení za to, že natočil video o psychologickej vojne, ktoré naznačovalo jeho ochotu vzdať sa Čínskej ľudovej oslobodeneckej armáde (PLA). Iného vojaka poslal súd do väzenia na deväť rokov za "sprisahanie s cieľom zbehnúť" do Číny vojenským vrtuľníkom.



"Svojím konaním porušili svoje oficiálne povinnosti vernosti voči krajine, obrany krajiny a ľudu... a vážne tak ohrozili národnú bezpečnosť a blahobyt obyvateľov Taiwanu," citovala AFP vyjadrenie súdu. Všetci ôsmi sa môžu voči rozsudku odvolať.



Prokurátori vlani v novembri pôvodne v tomto prípade obvinili desať osôb. Jednu z nich stíhať prestali pre nedostatok dôkazov a niekdajšieho vojaka vo výslužbe, ktorý ušiel do Číny, budú súdiť v inom prípade. Na Taiwane je momentálne na zozname hľadaných.



Pevninská Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia napriek tomu, že ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa Taiwan ovládne, pričom na dosiahnutie tohto cieľa nevylúčil použitie vojenskej sily.