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Na Taiwane sa začali komunálne voľby,veľké mestá očakávajú tesný súboj
Obyvatelia hlavného mesta Tchaj-pej od skorého rána stáli v radoch pred školami a kostolmi, aby odovzdali svoje hlasy v prekvapivo tesnom súboji o post starostu mesta.
Autor TASR
Tchaj-pej 28. novembra (TASR) - V Taiwane sa v sobotu o 8.00 h miestneho času (1.00 h SEČ) otvorili volebné miestnosti a začali sa komunálne voľby. Obyvatelia v 22 mestách a okresoch tohto ostrovného štátu vo východnej Ázii si vyberajú svojich starostov, členov mestských zastupiteľstiev a ďalších predstaviteľov miestnej samosprávy, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a AP.
V niektorých z najväčších miest sa očakáva tesný volebný súboj. Obyvatelia hlavného mesta Tchaj-pej od skorého rána stáli v radoch pred školami a kostolmi, aby odovzdali svoje hlasy v prekvapivo tesnom súboji o post starostu mesta.
Taiwanský poslanec Puma Shen, po ktorom čínska polícia vyhlásila pátranie, má nečakane vyrovnané šance stať sa primátorom Tchaj-peja. Stal by sa tak prvým primátorom hlavného mesta z Demokratickej pokrokovej strany (DPP) za takmer 30 rokov. Hlavné mesto je pritom dlhodobo baštou strany Kuomintang (KMT), ktorá presadzuje bližšie vzťahy s Pekingom. Shen v parlamente otvorene kritizoval čínsky vplyv a dezinformácie. Čínska polícia ho vyšetruje pre údajné „separatistické aktivity“ a má zakázaný vstup do pevninskej Číny.
Prieskumy naznačovali možný prekvapivý výsledok aj v Novom Tchaj-peji, ďalšej bašte KMT. Ide o samostatné mesto, ktoré obkolesuje hlavné mesto a je najľudnatejším mestom Taiwanu. Porážka v oboch mestách by bola pre stranu úderom pred prezidentskými voľbami v roku 2028. Zvýšil by sa tiež tlak na predsedníčku KMT Čeng Li-wen, ktorej vyhranene propekingský postoj považujú aj mnohí členovia strany za prehnaný.
Volebné miestnosti sa zatvoria sa o 16.00 h miestneho času (9.00 h SEČ). Výsledky sa zvyčajne spočítajú a zverejnia ešte v deň volieb. Zvolení kandidáti budú vo funkcii pôsobiť štvorročné obdobie.
Taiwan je samosprávny a nezávislý demokratický štát, na ktorý si však robí nároky Čína. V období pred voľbami taiwanská vláda varovala verejnosť, aby bola ostražitá a dávala si pozor na nepravdivé informácie šírené na sociálnych sieťach. Upozornila pritom na pokračujúce dezinformačné aktivity zo strany Číny.
V niektorých z najväčších miest sa očakáva tesný volebný súboj. Obyvatelia hlavného mesta Tchaj-pej od skorého rána stáli v radoch pred školami a kostolmi, aby odovzdali svoje hlasy v prekvapivo tesnom súboji o post starostu mesta.
Taiwanský poslanec Puma Shen, po ktorom čínska polícia vyhlásila pátranie, má nečakane vyrovnané šance stať sa primátorom Tchaj-peja. Stal by sa tak prvým primátorom hlavného mesta z Demokratickej pokrokovej strany (DPP) za takmer 30 rokov. Hlavné mesto je pritom dlhodobo baštou strany Kuomintang (KMT), ktorá presadzuje bližšie vzťahy s Pekingom. Shen v parlamente otvorene kritizoval čínsky vplyv a dezinformácie. Čínska polícia ho vyšetruje pre údajné „separatistické aktivity“ a má zakázaný vstup do pevninskej Číny.
Prieskumy naznačovali možný prekvapivý výsledok aj v Novom Tchaj-peji, ďalšej bašte KMT. Ide o samostatné mesto, ktoré obkolesuje hlavné mesto a je najľudnatejším mestom Taiwanu. Porážka v oboch mestách by bola pre stranu úderom pred prezidentskými voľbami v roku 2028. Zvýšil by sa tiež tlak na predsedníčku KMT Čeng Li-wen, ktorej vyhranene propekingský postoj považujú aj mnohí členovia strany za prehnaný.
Volebné miestnosti sa zatvoria sa o 16.00 h miestneho času (9.00 h SEČ). Výsledky sa zvyčajne spočítajú a zverejnia ešte v deň volieb. Zvolení kandidáti budú vo funkcii pôsobiť štvorročné obdobie.
Taiwan je samosprávny a nezávislý demokratický štát, na ktorý si však robí nároky Čína. V období pred voľbami taiwanská vláda varovala verejnosť, aby bola ostražitá a dávala si pozor na nepravdivé informácie šírené na sociálnych sieťach. Upozornila pritom na pokračujúce dezinformačné aktivity zo strany Číny.