Na Taiwane sa zrútilo stíhacie lietadlo, pilot sa katapultoval

Tchaj-pej 10. septembra (TASR) - Na Taiwane sa v utorok počas cvičného letu zrútilo stíhacie lietadlo. Pilot sa katapultoval a previezli ho do nemocnice, oznámilo tamojšie ministerstvo obrany. TASR o tom informuje podľa agentúry AP.



Stroj francúzskej výroby Mirage 2000 sa zrútil približne o 20.00 h miestneho času (14.00 h SELČ). Záchranári našli pilota, ktorý sa katapultoval, o zhruba dve hodiny neskôr. Bol pri vedomí a previezli ho na lekársku prehliadku do nemocnice.



V čase nehody prelietalo stíhacie lietadlo nad pobrežím pri meste Sin-ču, ktoré leží na západe ostrova.



Taiwan zakúpil stroje Mirage 2000 od Francúzska v 90. rokoch. Flotilu taiwanských vzdušných síl okrem nich tvoria aj stíhacie lietadlá F-16 Fighting Falcon americkej výroby.



Taiwan so svojou vlastnou demokratickou vládou často odoláva vojenských cvičeniam Číny organizovaným v blízkosti jeho vôd. Peking si na Taiwan dlhodobo nárokuje a vyhráža sa, že použije silu, aby ho získal pod svoju kontrolu.