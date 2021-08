Na talianske vojenské lietadlo pri odlete z Kábulu strieľali

Kábul 26. augusta (TASR) - Na talianske vojenské lietadlo bolo vo štvrtok pri odlete z Kábulu vypálených niekoľko striel. K poškodeniu stroja však nedošlo. Uviedol to nemenovaný zdroj z talianskeho ministerstva obrany, informuje agentúra Reuters.



Taliansky novinár cestujúci zmieneným lietadlom zase stanici Sky TG24 povedal, že v lietadle cestovalo takmer 100 afganských civilistov. Pod paľbu sa stroj podľa jeho slov dostal niekoľko minút po štarte.



Talianska tajná služba sa ale nedomnieva, že terčom výstrelov malo byť samotné lietadlo. Podľa jej vyjadrenia mali výstrely zrejme rozohnať dav na letisku, uvádza agentúra Reuters.



Na vysoké riziko teroristického útoku na tamojšom letisku upozorňujú viacerí činitelia. Talianske vojenské lietadlo je ale zatiaľ zrejme prvým, ktoré sa od začiatku evakuačných letov dostalo do paľby, uvádza stanica Sky News.



K ukončeniu evakuácií z Kábulu, či jeho avizovaniu, pristúpilo v ostatnom čase - z bezpečnostných dôvodov - viacero krajín. Ukončenie takýchto letov dosiaľ oznámili Kanada, Dánsko, Belgicko či Poľsko. Evakuácie z Afganistanu plánuje do piatka zavŕšiť aj Španielsko a Francúzsko.