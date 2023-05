Na talianskeho expremiéra Conteho zaútočil v Toskánsku antivaxer

Rím 5. mája (TASR) - Na talianskeho expremiéra a vodcu opozičného Hnutia piatich hviezd (M5S) Giuseppeho Conteho v piatok počas podujatia v toskánskom meste Massa zaútočil odporca očkovania. Informovala o tom agentúra ANSA.



Útok sa odohral krátko po tom, ako Conte na Garibaldiho námestí v Masse vystúpil z auta a začal sa zdraviť so svojimi priaznivcami. Jeden z prítomných pritom Conteho udrel do tváre a kričiac kritizoval vládne opatrenia prijaté počas pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.



Útočníka predviedli na neďalekú policajnú stanicu, dodala televízia Sky News.



Conte neskôr v komentári k incidentu uviedol, že "nesúhlas je legitímny, ale táto násilná demonštrácia sa vymyká pravidlám demokracie." Dodal, že keby sa v Taliansku počas pandémie riadili zásadou neočkovať, "boli by sme teraz rozvrátenou spoločnosťou".



Expremiér objasnil: "Keď preberáte vládnu zodpovednosť, v časoch veľkých problémov pre celú krajinu musíte prijímať ťažké rozhodnutia, ako sa to stalo počas pandémie. Nemôžete vyhovieť všetkým, hoci pracujete pre dobro všetkých".



Predsedovia frakcií populistického hnutia M5S v Poslaneckej snemovni a Senáte talianskeho parlamentu, Francesco Silvestri a Stefano Patuanelli, vydali v súvislosti s incidentom v Masse vyhlásenie, v ktorom vyjadrili Contemu plnú podporu.



Zdôraznili, že keď bol Conte premiérom, "zmobilizoval základné hospodárske, sociálne a kultúrne zdroje, aby reagoval na bezprecedentnú katastrofu... Taliani vedia, že vždy konal s veľkým zmyslom pre zodpovednosť a že vďaka jeho činom boli zachránené milióny životov".



Podpory sa Contemu dostalo aj zo strany poslancov Európskeho parlamentu za M5S. V rovnakom duchu sa vyjadrila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová. Podľa nej "akékoľvek násilie treba bez váhania odsúdiť". Použitím násilia človek nepotvrdzuje svoje dôvody, ale len svoju zbabelosť," reagovala predsedníčka Demokratickej strany (PD) Elly Schleinová. Podpredseda talianskej vlády a minister infraštruktúry Matteo Salvini zdôraznil: "Násilie nemožno tolerovať. Nikdy".