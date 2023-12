Na taliansky ostrov Lampedusa dorazili ďalší migranti

Rím 27. decembra (TASR) - Na malý taliansky ostrov Lampedusa v stredu dorazilo na člnoch ďalších vyše 130 migrantov a utečencov, ktorí za cestu zaplatili tisíce eur. TASR o tom informuje na základe správ agentúry ANSA.



Tri člny so 68, 15 a 54 migrantmi dorazili nadránom na ostrov, ktorý sa nachádza bližšie k Tunisku než k Taliansku. Dve väčšie skupiny tvorili prevažne migranti z Bangladéša, Egypta, Eritrey, Pakistanu, Sýrie a Etiópie.



Migranti z väčších skupín uviedli, že vyplávali z prístavného mesta Zuwára na severozápade Líbye, pričom každý zaplatil za cestu 6000 eur. Migranti z menšej skupiny podľa vlastných slov vyplávali z mesta Sfax v Tunisku v utorok ráno a každý z nich za cestu zaplatil 1500 eur.



Na sedemmetrovom člne s 54 migrantmi vybuchol počas cesty jeden z dvoch prívesných motorov, pričom nikto neutrpel zranenia. Čln si následne všimla pobrežná stráž, ktorá ho sprevádzala do prístavu.



V utorok prišlo na Lampedusu približne 480 migrantov na 14 lodiach. V súčasnosti tam vo vstupných centrách čaká 619 ľudí vrátane 57 detí bez sprievodu.



ANSA zároveň uvádza, že Taliansko presunie v stredu večer približne 300 migrantov z tohto ostrova do prístavného mesta Porto Empedocle na Sicílii.



Od začiatku tohto roka do 21. novembra dorazilo do Talianska po mori 150.777 migrantov a utečencov bez potrebných dokladov, čo je podľa údajov ministerstva vnútra 60-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2022. Približne 70 percent z nich sa doplavilo na Lampedusu.