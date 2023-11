Na taliansky ostrov Lampedusa dorazilo vyše 500 migrantov

Rím 27. novembra (TASR) - Na malý taliansky ostrov Lampedusa v pondelok dorazilo vyše 500 migrantov, informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na talianske médiá.



Talianska pobrežná stráž podľa agentúry ANSA zachránila vyše 570 migrantov vrátane dvoch detí z preplnenej rybárskej lode, ktorí sa do Talianska snažili dostať z Líbye. Väčšina z nich pochádza zo Sýrie, Egypta, Bangladéšu, Pakistanu a Etiópie. Na Lampeduse ich umiestnili do záchytného centra pre migrantov.



Ide o prvých migrantov, ktorí za posledných päť dní prišli na tento ostrov v Stredozemnom mori. Podľa DPA to je z dôvodu nepriaznivého jesenného počasia, v dôsledku ktorého sa znižuje počet prichádzajúcich plavidiel s migrantami.



Od začiatku tohto roka do 21. novembra dorazilo do Talianska po mori 150.777 migrantov a utečencov bez potrebných dokladov, čo je podľa údajov ministerstva vnútra 60-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu roka 2022. Približne 70 percent z nich sa doplavilo na Lampedusu.