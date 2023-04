Na taliansky ostrov Lampedusa dorazilo za 24 hodín vyše 800 migrantov

Rím 24. apríla (TASR) - Na taliansky ostrov Lampedusa dorazilo za 24 hodín 819 migrantov a po ďalších 20 prebieha pátranie. Uviedla to v pondelok agentúra APA, ktorá zároveň informovala o prevrátení sa člna, ktorý v sobotu vyplával z tuniského mesta Sfax s 35 utečencami.



Potopenie člna si vyžiadalo jednu obeť - zvyšných 34 osôb zachránila posádka rybárskeho člna a následne ich do bezpečia previezlo plavidlo talianskej pobrežnej stráže.



Na Lampedusu dorazilo od nedele dopoludnia, keď sa masívna vlna príchodov začala, 21 plavidiel s 819 migrantmi, väčšina z nich od nedeľňajšieho večera.



V priebehu predchádzajúcich štyroch dní sa nemohli na ostrove vylodiť žiadni migranti pre zlé podmienky na mori. V hlavnom centre pre migrantov na Lampeduse je približne 1094 ľudí, hoci tam majú kapacity len pre 400 osôb.



Talianska vláda vyhlásila 11. apríla na šesť mesiacov celoštátny stav núdze v súvislosti s rastúcou imigráciou. Mimoriadne zasiahnuté regióny na juhu krajiny dostanú tak mimoriadne finančné prostriedky. Zriadené majú byť tiež nové prijímacie centrá pre utečencov s cieľom rýchlejšie ich identifikovať a z krajiny vyhostiť.



Minister zahraničných vecí Antonio Tajani v pondelok na okraj stretnutia šéfov diplomacií EÚ v Luxemburgu vyhlásil, že Taliansko uvoľní 100 miliónov eur pre Tunisko, ktoré sa nachádza v ťažkej sociálnej a hospodárskej situácii a preto odtiaľ do Talianska prichádza množstvo migrantov. Podľa Tajaniho je okrem podpory tejto krajiny dôležité aj tlačiť na reformy.