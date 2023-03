Na taliansky ostrov prišlo viac ako 3000 migrantov

Lampedusa/Tunis 26. marca (TASR) – Napriek nedávnym nehodám lodí s obeťami na životoch sa cez Stredozemné more vydáva do Talianska naďalej mnoho migrantov. V uplynulých dvoch dňoch dorazilo len na taliansky ostrov Lampedusa viac ako 3000 ľudí, informovala v sobotu tlačová agentúra ANSA.



V sobotu podľa správy prišlo na malý ostrov 1387 ľudí, v piatok ich bolo 1778. Migranti, medzi nimi mnohé deti, sa na Lampedusu dostali viacerými plavidlami. Niektorým museli pomáhať záchranári. V nedeľu očakávajú príchod ďalších, napísala agentúra DPA.



Starosta Lampedusy Filippo Minnino v tejto súvislosti žiada spoločnú európsku námornú misiu. "Európa a Taliansko si musia uvedomiť, že v Stredozemnom mori panuje núdzový stav. Naďalej zomierajú ženy, deti a muži," citovala ho ANSA.



Lampedusa sa nachádza medzi Sicíliou a severnou Afrikou, asi 190 kilometrov od tuniského pobrežia. Mnohí ľudia sa opakovane snažia dostať malými plavidlami nevhodnými na plavbu po mori z Tuniska a Líbye na Lampedusu, Maltu, Sicíliu či taliansku pevninu.



Pri pobreží Tuniska prišlo pri najnovšom nešťastí o život 29 ľudí. Telá migrantov zo subsaharskej Afriky vytiahli z mora po potopení troch člnov, oznámila v nedeľu tuniská pobrežná stráž. Podľa vyjadrenia tiež zachránila 11 ľudí z rôznych afrických krajín.



V Taliansku sa už dlhšie diskutuje o príchode tisícov migrantov. V médiách sa objavujú výrazy ako "migračný boom" alebo "exodus z Tuniska". Od začiatku januára Taliansko podľa oficiálnych údajov zaevidovalo už viac ako 21.000 ľudí, ktorí pricestovali cez more. V predošlých dvoch rokoch ich v tomto čase bolo po približne 6000.