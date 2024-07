Na tanker pri Jemene zaútočili plavidlá

Saná 15. júla (TASR) - Tanker pri Jemene napadli v pondelok tri malé plavidlá a došlo aj niekoľkým raketovým útokom. Nákladná loď však v ceste pokračovala bez hlásenia škôd či zranení posádky, uviedli dve bezpečnostné organizácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Loď sa plavila neďaleko jemenského prístavného mesta Hudajdá, keď na ňu zaútočili tri menšie plavidlá, z ktorých jedno bolo bez posádky a na palubách ostatných dvoch boli po traja ľudia, uviedla Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO). Loď bez posádky do tankera dvakrát narazila a zvyšné spustili paľbu. Po 15 minútach útok ustal, no neskôr v blízkosti nákladného plavidla dopadli tri rakety.



"Obchodnej lodnej doprave sa v tejto oblasti odporúča, aby sa vyhýbala lodiam, ktoré nepoužívajú signalizáciu, a taktiež, aby posádka obmedzila pohyb na palube," informovala bezpečnostná firma Ambrey.



Bezpečnostné organizácie bezprostredne neidentifikovali plavidlo či možných útočníkov. Ambrey však dodala, že napadnutie sa zhoduje s postupmi jemenských povstalcov húsíov.



Húsíovia podnikajú od vlaňajšieho novembra opakovane útoky na lode v Červenom mori a Adenskom zálive. Robia tak na znak solidarity s Palestínčanmi v Pásme Gazy, kde prebieha vojna medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas.



V reakcii na to začali s odvetnými útokmi aj Spojené štáty a Británia. V nedeľu Centrálne velenie USA (CENTCOM) uviedlo, že jednotky zničili niekoľko húsíjskych dronov. "Tieto kroky sme podnikli s cieľom ochrániť slobodnú plavbu a zvýšiť bezpečnosť medzinárodných vôd," ozrejmil CENTOM v príspevku na sociálnej sieti X.