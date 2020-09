Na tasmánskom pobreží uviazlo už takmer 500 veľrýb

Sydney 23. septembra (TASR) - Takmer 500 veľrýb rodu Globicephala uviazlo od pondelka do stredy na pobreží austrálskeho ostrovného štátu Tasmánia, pričom 380 z nich už zahynulo, informovala agentúra DPA. Ide tak o doposiaľ najväčšie uviaznutie veľrýb v dejinách Austrálie, informovala agentúra AP.



Miestne orgány začali v utorok ráno so záchranou približne 270 uviaznutých veľrýb v troch lokalitách odľahlej zátoky Macquarie Harbour neďaleko mesta Strahan na západe Tasmánie.



Ďalších 200 uviaznutých jedincov objavili v stredu takmer desať kilometrov južne od týchto lokalít pomocou helikoptéry, informoval manažér správy tasmánskych národných parkov Nic Deka.



"Pri pohľade zhora nevyzerali byť v stave, ktorý by sa dal zlúčiť s ich záchranou," uviedol Deka. "Väčšina z nich vyzerala, že nežije."



Deka tiež povedal, že sa tímu námorných špecialistov síce podarilo vtiahnuť do vody približne 30 veľrýb nájdených v pondelok, niektoré z nich uviazli znovu.



Miestni záchranári v stredu oznámili, že medzičasom zahynulo až 380 uviaznutých veľrýb. Ide tak zrejme o najväčší hromadný úhyn týchto živočíchov v dejinách Austrálie.



Veľryby rodu Globicephala patria do čeľade delfínovité. Majú najvyššiu bilanciu uviaznutia práve v Tasmánii, ktorá je podľa vedcov jediným austrálskym štátom, kde pravidelne dochádza k uviaznutiu veľrýb.



Podľa stanice BBC zatiaľ nie je známe, čo spôsobilo uviaznutie týchto delfínov.