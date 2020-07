Na Texas udrel prvý hurikán tohtoročnej atlantickej sezóny

Houston 26. júla (TASR) - Prvý hurikán tohtoročnej "sezóny" v Atlantickom oceáne zasiahol v sobotu južnú časť amerického štátu Texas. Meteorológovia varovali pred silnými dažďami, nárastom hladiny mora a možnými nebezpečnými náhlymi záplavami, informovali agentúry AFP a AP.



Hurikán Hanna dosahoval silu prvej kategórie a sprevádzal ho vietor s rýchlosťou do 145 kilometrov za hodinu, keď o 17.00 h miestneho času (polnoc SELČ) prešiel nad pevninu severne od obce Port Mansfield pri bariérovom ostrove Padre Island v Mexickom zálive, vyplýva z údajov Národného hurikánového centra USA.



Pobrežné štáty USA sa túto jar usilovali rýchlo upraviť plány pre hurikánovú sezónu vo svetle koronavírusovej pandémie - a Hanna môže byť prvou skúškou týchto plánov, píše AP.



Mnohé časti Texasu vrátane oblasti, kde Hanna prešla nad pevninu, v uplynulých týždňoch zápasili s nárastom prípadov nákazy novým koronavírusom. Miestni predstavitelia však uviedli, že sú pripravení na všetko, čo môže hurikán so sebou priniesť.



Očakáva sa, že hlavnou hrozbou sú náhle záplavy. Podľa meteorológov môže v zasiahnutej oblasti v sobotu večer napršať 15 - 30 centimetrov zrážok, i keď na niektorých miestach by mohli dosiahnuť až 46 centimetrov.



V sobotu sú v južnej a strednej časti Texasu možné aj tornáda. Z južného Texasu už hlásili viac ako 35.000 ľudí bez elektrickej energie.



Prípravy na hurikán podnikli aj pobrežné štáty na severovýchode Mexika. V štáte Tamaulipas chystali evakuačné centrá, ktoré dezinfikovali v snahe zabrániť šíreniu choroby COVID-19.