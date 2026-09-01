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Na Times Square žena bodla dvoch ľudí, polícia ju zastrelila

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Policajti na newyorskom Times Square 31. augusta 2026. Foto: TASR/AP

Jedna z obetí zraneniam podľahla.

Autor TASR
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New York 1. septembra (TASR) - Na populárnom newyorskom námestí Times Square v pondelok žena s kuchynskými nožmi bodla dvoch ľudí, pričom jedna z obetí zraneniam podľahla. Polícia útočníčku zastrelila, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.

Žena podľa polície vytiahla z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu, oboch do brucha. Žena poraneniam podľahla a muž je v stabilizovanom stave, potvrdil primátor New Yorku Zohran Mamdani.

Polícia útočníčku postrelila pred budovou mrakodrapu One Times Square - dejiskom silvestrovského spúšťania gule Times Square Ball Drop. Ide o mimoriadne populárne miesto medzi turistami.

Na videu šíriacom sa sociálnymi sieťami vidieť, ako najmenej desať policajtov obkľúčilo ženu zaháňajúcu sa dvoma kuchynskými nožmi.
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