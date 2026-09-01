< sekcia Zahraničie
Na Times Square žena bodla dvoch ľudí, polícia ju zastrelila
Jedna z obetí zraneniam podľahla.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
New York 1. septembra (TASR) - Na populárnom newyorskom námestí Times Square v pondelok žena s kuchynskými nožmi bodla dvoch ľudí, pričom jedna z obetí zraneniam podľahla. Polícia útočníčku zastrelila, píše TASR na základe správ agentúr AFP a AP.
Žena podľa polície vytiahla z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu, oboch do brucha. Žena poraneniam podľahla a muž je v stabilizovanom stave, potvrdil primátor New Yorku Zohran Mamdani.
Polícia útočníčku postrelila pred budovou mrakodrapu One Times Square - dejiskom silvestrovského spúšťania gule Times Square Ball Drop. Ide o mimoriadne populárne miesto medzi turistami.
Na videu šíriacom sa sociálnymi sieťami vidieť, ako najmenej desať policajtov obkľúčilo ženu zaháňajúcu sa dvoma kuchynskými nožmi.
Žena podľa polície vytiahla z nákupnej tašky dva nože a bodla nimi 68-ročného muža a 32-ročnú ženu, oboch do brucha. Žena poraneniam podľahla a muž je v stabilizovanom stave, potvrdil primátor New Yorku Zohran Mamdani.
Polícia útočníčku postrelila pred budovou mrakodrapu One Times Square - dejiskom silvestrovského spúšťania gule Times Square Ball Drop. Ide o mimoriadne populárne miesto medzi turistami.
Na videu šíriacom sa sociálnymi sieťami vidieť, ako najmenej desať policajtov obkľúčilo ženu zaháňajúcu sa dvoma kuchynskými nožmi.