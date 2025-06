Na púť do Mekky už prišlo vyše milióna moslimských veriacich

Mekka 2. júna (TASR) - Vyše milióna moslimských pútnikov už dorazilo do saudskoarabského mesta Mekka, kde sa v stredu začne výročná moslimská púť hadždž. Tento rok púť sprevádzajú mimoriadne bezpečnostné opatrenia, ktorých cieľom je aj zabrániť účasti nelegálnych pútnikov. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP, píše TASR.



AFP doplnila, že úrady chcú aj takto predísť tragédii z minulého roka, keď pri extrémnych horúčavách zomrelo vyše 1300 ľudí. Očakáva sa, že teploty tento týždeň presiahnu 40 stupňov Celzia.



Podľa úradov už do Saudskej Arábie pricestovalo viac než 1,3 milióna pútnikov. Na zabezpečení podujatia sa podieľa okolo 250.000 príslušníkov polície a iných bezpečnostných zložiek.



Úrady totiž tento rok sprísnili kontroly a spustili razie, aby odhalili pútnikov, ktorí nemajú náležité povolenie. Nelegálnym pútnikom hrozia vysoké pokuty, vyhostenie a zákaz vstupu do Saudskej Arábie na desať rokov.



Do operácie na odhaľovanie nelegálnych pútnikov nasadili sledovacie drony a kamery s funkciou rozpoznávania tvárí. Dopravu na vstupoch do Mekky a na posvätných miestach riadia systémy umelej inteligencie. Nasadené sú aj drony a technológie umelej inteligencie na monitorovanie davov.



Ministerstvo pre náboženské púte hadždž a umra v súvislosti s očakávanými vysokými teplotami zintenzívnilo úsilie o zabezpečenie pohodlia a bezpečnosti pútnikov. Budujú sa tienené plochy a inštalujú chladiace zariadenia.



Vydané boli i pokyny a odporúčania pre pútnikov, napr. zdržiavať sa v stanoch v čase najväčších horúčav, dodržiavať časový harmonogram pre danú skupinu pútnikov, používať len schválené dopravné prostriedky a v kritických časoch sa nepresúvať pešo. Odporúča sa tiež mať pri sebe elektronickú kartu, ktorá je nevyhnutná na rýchlu identifikáciu pútnikov.



Hadždž trvá takmer týždeň. Je jedným z piatich pilierov islamu a musí ju aspoň raz za život absolvovať každý moslim, ktorý je telesne i duševne zdravý a má na cestu finančné prostriedky. Je to jedno z najväčších náboženských zhromaždení na svete.