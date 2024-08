Na tradičnej paradajkovej bitke sa zúčastnilo až 22.000 ľudí

Buňol 28. augusta (TASR) - Ulice španielskeho historického mestečka Buňol neďaleko Valencie sa v stredu sfarbili do červena po tradičnej bitke v centre mesta. Ulicami však netiekla krv, ale šťava z prezretých paradajok, ktoré po sebe hádzali účastníci festivalu La Tomatina. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a webstránky festivalu.



Pred začiatkom bitky sedem nákladných áut pre účastníkov vysypalo 120 ton "munície" od pestovateľov z celého sveta. Paradajky sa pestujú špeciálne pre tento festival a sú príliš kyslé pre bežnú ľudskú spotrebu.



Začiatok hodinu trvajúceho zápasu ohlásili petardy, ktoré sa zapálili, keď sa jednému z účastníkov ako prvému podarilo vyliezť na klzkú tyč natretú mydlom a uchmatnúť šunku visiacu na jej vrchole.



Po skončení bitky sú ulice, steny domov aj účastníci zaliati červenou kašou. Tú z ulíc dôkladne vyčistí upratovacia čata vyzbrojená hadicami.



Rezidenti mestečka majú vstup na festival zadarmo. Turisti si za zážitok tento rok zaplatili 15 eur. Organizátori uviedli, že na tohtoročných tradičných oslavách sa zúčastnilo približne 22.000 ľudí.



"Milujeme paradajky! Preto sme sa rozhodli sem prísť a bolo nám úžasne," uviedla Taylor, ktorá do Buňolu prišla až z Austrálie.



Inšpiráciou pre túto fiestu, ktorá býva vždy v poslednú augustovú stredu, bola údajne udalosť z roku 1945. Miestna mládež sa počas sprievodu na počesť miestneho svätca poškriepila a začala sa ohadzovať paradajkami. Podľa legendy vyrabovali aj stánok miestneho zeleninára. Škodu mu neskôr museli nahradiť. Na bitku sa však nezabudlo a o rok sa jej účastníci zišli znova, ale doniesli si už vlastné paradajky. Vyvinula sa z toho tradícia, ktorá každý rok naberá na popularite.



Podujatie bolo zakázané niekoľko rokov počas režimu diktátora Francisca Franca. Následne ho však obnovili. Od roku 2013 kapacitu účastníkov regulujú miestne úrady so zámerom zabezpečiť udržateľnosť podujatia a zvýšiť bezpečnosť ľudí. Médiá spropagovali La Tomatinu v 80. rokoch a odvtedy láka návštevníkov z celého sveta.