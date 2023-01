Na tradičnom festivale zomrelo šesť ľudí, podrezali ich šnúry šarkanov

Naí Dillí 19. januára (TASR) - Šesť osôb vrátane troch detí prišlo o život počas tradičného indického festivalu Uttaraján, na ktorom sa púšťajú šarkany. Obetiam sa okolo krku omotali šnúry pokryté sklom a podrezali ich, v dôsledku čoho vykrvácali. Zranenia utrpelo ďalších 176 ľudí. Vo štvrtok to uviedol denník The Guardian, informuje TASR.



Na festivale Uttaraján sa každoročne zúčastňujú tisíce ľudí z celého sveta. Organizátori usporadúvajú rôzne súťaže, počas ktorých musia účastníci vlastnou šnúrou na šarkanovi prerezať a tak poraziť šarkana protivníkov. Mnohí preto posýpajú šnúry skleneným prachom, aby ľahšie zvíťazili. Hoci táto taktika bola v roku 2016 zakázaná, podľa kritikov ju nikto nekontroluje.



Indickí predstavitelia uviedli, že na festivale v štáte Gudžarát bolo najmladšou obeťou dvojročné dievča.



Podobné incidenty sa v minulosti odohrali na festivale šarkanov aj na iných miestach. Môže za to najmä používanie nylonových šnúr mandža, ktoré sú ostrejšie a zároveň nie sú biologicky rozložiteľné. Oraganizátori preto odporúčajú používať tradičné bavlnené šnúry.



Aktivisti z úmrtí obviňujú vládu, ktorá podľa nich nedokáže riadne kontrolovať používanie nebezpečných šnúr. Vyzývajú ju preto, aby rodinám obetí vyplatila odškodné.