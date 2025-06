Na tradičný gay pride pochod v Bukurešti prišli desaťtisíce ľudí

Bukurešť 8. júna (TASR) - Desaťtisíce podporovateľov LGBTQ+ komunity vyšli v sobotu do ulíc rumunského hlavného mesta Bukurešť na každoročný pochod gay pride. Ako informovala agentúra AP, účastníci pochodu všetkých vekových kategórií prechádzali ulicami Bukurešti a po centrálnej Triede víťazstva, pričom mnohí mávali dúhovými vlajkami, pískali na píšťalky a držali transparenty s nápismi: „Buďte hrdí, buďte odvážni, buďte sami sebou!“



Toto podujatie koná každoročne od roku 2005, tohtoročný pochod bol tak súčasne aj oslavou jeho 20-ročnej existencie. Uskutočnil sa krátko po tom, ako sa v Rumunsku zavŕšila séria volieb, ktoré vyvolali neistotu spoločnosti. Nestabilita v nej sa prejavila okrem iného aj nárastom podpory krajne pravicovým a konzervatívnym politickým osobnostiam a stranám.



Victor Ciobotaru, výkonný riaditeľ ACCEPT Association - skupiny pre práva LGBTQ+ -, v rozhovore pre agentúru Associated Press uviedol, že počas volebného cyklu 2024–25 jeho organizácia zaznamenala „obrovský nárast“ trestných činov z nenávisti voči komunite LGBTQ+.



„Mali sme viac sťažností ľudí na obťažovanie na uliciach alebo na útoky,“ povedal. „Tieto nenávistné prejavy nezostávajú bez účinku. Cítime napätie v spoločnosti... Budeme naďalej bojovať za naše práva bez ohľadu na politickú klímu,“ avizoval.



Združenie ACCEPT ešte krátko pred sprievodom informovalo o veľkom transparente s nápisom „STOP LGBT“, ktorým niekto zakryl fasádu opusteného bytového domu v Bukurešti. Plagát bol následne odstránený.



„Tieto typy akcií sú teraz viac legitimizované nenávistným diskurzom, ktorý sa šíril všetky tieto roky a počas predvolebných kampaní,“ domnieva sa Ciobotaru, ktorý však dodal: „Nebudeme sa báť ísť do ulíc.“



V sobotu popoludní si na inom mieste v Bukurešti usporiadali svoje zhromaždenie pravicové skupiny, ktoré obhajujú tradičné rodinné hodnoty a sú proti manželstvám osôb rovnakého pohlavia. Mnohí mávali rumunskou trikolórou, iní držali transparenty s vyobrazením ikon.



V Dúhovej mape z roku 2025, ktorá hodnotí právnu a politickú situáciu LGBTQ+ osôb v celej Európe, sa Rumunsko umiestnilo na poslednom mieste spomedzi všetkých 27 krajín EÚ. Tesne nad ním sú v rebríčku Poľsko a Bulharsko.