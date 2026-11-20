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Kosiniak-Kamysz: V Poľsku sa zrejme zrútili rakety a dron
Pri týchto incidentoch nebol nikto zranený a nebolo zaznamenané ani žiadne poškodenie infraštruktúry, povedal Kosiniak-Kamysz.
Autor TASR
Varšava 20. novembra (TASR) — Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz v piatok na tlačovej konferencii vo Varšave uviedol, že v súvislosti s nočným narušením poľského vzdušného priestoru sa vykonávajú pátracie akcie na troch miestach na juhovýchode Poľska, kde dopadli neznáme objekty. V prípade obce Nowy Lipowiec sa dá povedať, že išlo ruskú riadenú strelu typu vzduch-zem s plochou dráhou letu Ch-101, v druhom prípade sa tiež spomína táto raketa a v tretej lokalite išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron. TASR o tom informuje na základe správ agentúry PAP a televízie TVN24.
Pri týchto incidentoch nebol nikto zranený a nebolo zaznamenané ani žiadne poškodenie infraštruktúry, povedal Kosiniak-Kamysz. Nočné útoky na Ukrajinu označil za ďalšiu provokáciu zo strany Ruska. Podľa neho nejde o náhodu, keďže v Poľsku momentálne prebieha medzinárodné cvičenie s názvom Koalícia pod vedením Francúzska a Británie, na ktorom sa zúčastňuje takmer 5000 vojakov z 11 krajín.
Kosiniak-Kamysz tiež oznámil, že požiada generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho na vyčlenenie dodatočných síl a zdrojov na podporu operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá je zameraná na posilnenie ochrany východného krídla Aliancie.
Hovorca operačného velenia poľských ozbrojených síl (DORSZ), podplukovník Jacek Goryszewski, predtým pre agentúru PAP uviedol, že objekt, ktorý v piatok ráno dopadol neďaleko obce Nowy Lipowiec, bol predbežne identifikovaný ako ruská raketa Ch-101 alebo bezpilotné lietadlo s prúdovým pohonom. Takéto scenáre sa podľa neho preverujú vzhľadom na to, že Rusko počas uplynulej noci použilo pri leteckých útokoch na Ukrajinu práve takéto prostriedky.
Rusko uskutočnilo v noci na piatok ďalší masívny útok na Ukrajinu vrátane metropoly Kyjev a jej západných oblastí. Útoky si vyžiadali najmenej osem obetí - šesť v Kyjeve a dve v Ľvove.
Poľské Vládne centrum bezpečnosti (RCB) v piatok o 2.43 h vydalo varovanie pre obyvateľov východnej časti Lublinského a juhovýchodnej časti Podkarpatského vojvodstva, ktorým odporučilo ukryť sa pre možnú vzdušnú hrozbu. Vo viacerých mestách vrátane Lublinu sa rozozvučali sirény. O štyri hodiny neskôr výstrahu odvolalo, no onedlho bola znovu na krátky čas aktivovaná.
V súvislosti s útokmi ruských síl boli pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu uvedené do stavu najvyššej pohotovosti a do vzduchu vzlietli poľské aj spojenecké stíhačky. Z bezpečnostných dôvodov bol dočasne uzavretý vzdušný priestor a pozastavené lety na letisku v Rzeszówe, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom pomoci pre Ukrajinu.
Poľský premiér Donald Tusk dopoludnia zvolal stretnutie, na ktorom sa zúčastnili ministri obrany a vnútra, a tiež predstavitelia spravodajských služieb.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok odsúdil najnovšie narušenie vzdušného priestoru Poľska. Na sieti X napísal, že „ďalšie narušenie poľského vzdušného priestoru (ako aj vzdušného priestoru NATO) v dôsledku masívneho ruského útoku na Ukrajinu poukazuje na hrozby, ktoré ruská agresia predstavuje pre celú Európu“.
Pri týchto incidentoch nebol nikto zranený a nebolo zaznamenané ani žiadne poškodenie infraštruktúry, povedal Kosiniak-Kamysz. Nočné útoky na Ukrajinu označil za ďalšiu provokáciu zo strany Ruska. Podľa neho nejde o náhodu, keďže v Poľsku momentálne prebieha medzinárodné cvičenie s názvom Koalícia pod vedením Francúzska a Británie, na ktorom sa zúčastňuje takmer 5000 vojakov z 11 krajín.
Kosiniak-Kamysz tiež oznámil, že požiada generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho na vyčlenenie dodatočných síl a zdrojov na podporu operácie Eastern Sentry (Východná stráž), ktorá je zameraná na posilnenie ochrany východného krídla Aliancie.
Hovorca operačného velenia poľských ozbrojených síl (DORSZ), podplukovník Jacek Goryszewski, predtým pre agentúru PAP uviedol, že objekt, ktorý v piatok ráno dopadol neďaleko obce Nowy Lipowiec, bol predbežne identifikovaný ako ruská raketa Ch-101 alebo bezpilotné lietadlo s prúdovým pohonom. Takéto scenáre sa podľa neho preverujú vzhľadom na to, že Rusko počas uplynulej noci použilo pri leteckých útokoch na Ukrajinu práve takéto prostriedky.
Rusko uskutočnilo v noci na piatok ďalší masívny útok na Ukrajinu vrátane metropoly Kyjev a jej západných oblastí. Útoky si vyžiadali najmenej osem obetí - šesť v Kyjeve a dve v Ľvove.
Poľské Vládne centrum bezpečnosti (RCB) v piatok o 2.43 h vydalo varovanie pre obyvateľov východnej časti Lublinského a juhovýchodnej časti Podkarpatského vojvodstva, ktorým odporučilo ukryť sa pre možnú vzdušnú hrozbu. Vo viacerých mestách vrátane Lublinu sa rozozvučali sirény. O štyri hodiny neskôr výstrahu odvolalo, no onedlho bola znovu na krátky čas aktivovaná.
V súvislosti s útokmi ruských síl boli pozemné systémy protivzdušnej obrany a radarového prieskumu uvedené do stavu najvyššej pohotovosti a do vzduchu vzlietli poľské aj spojenecké stíhačky. Z bezpečnostných dôvodov bol dočasne uzavretý vzdušný priestor a pozastavené lety na letisku v Rzeszówe, ktoré je kľúčovým logistickým uzlom pomoci pre Ukrajinu.
Poľský premiér Donald Tusk dopoludnia zvolal stretnutie, na ktorom sa zúčastnili ministri obrany a vnútra, a tiež predstavitelia spravodajských služieb.
Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha v piatok odsúdil najnovšie narušenie vzdušného priestoru Poľska. Na sieti X napísal, že „ďalšie narušenie poľského vzdušného priestoru (ako aj vzdušného priestoru NATO) v dôsledku masívneho ruského útoku na Ukrajinu poukazuje na hrozby, ktoré ruská agresia predstavuje pre celú Európu“.