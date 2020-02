Na troch gréckych ostrovoch protestujú proti táborom pre migrantov

Lesbos 24. februára (TASR) - Demonštranti na gréckych ostrovoch Lesbos, Samos a Chios začali v pondelok stavať barikády v rámci protestu proti zámeru vlády vybudovať nové záchytné zariadenia pre migrantov, píše agentúra AP.



Demonštranti si na jednotlivých ostrovoch zabezpečili podporu od tamojších samosprávnych orgánov i poľnohospodárskych asociácií.



Grécka vláda tvrdí, že na nedávno vyhradenej pôde je odhodlaná vybudovať deportačné zariadenia pre migrantov. Tie majú nahradiť doterajšie, potreby nespĺňajúce utečenecké tábory na ostrovoch.



Výstavba zariadení by mala po krátkej prestávke na konzultácie pokračovať v pondelok. Obyvatelia sa obávajú, že postavením týchto zariadení sa iba zvýši počet migrantov a utečencov na ostrovoch.



Do Grécka prišlo vlani podľa údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) takmer 75.000 migrantov a utečencov, čo predstavuje oproti predošlému roku 50-percentný nárast.



Vyše 80 percent z uvedeného počtu migrantov sa doplavilo na niektorý z gréckych ostrovov, ktoré sa nachádzajú v blízkosti tureckého pobrežia. Tábory na týchto ostrovoch sú preľudnené a podmienky v nich sa počas zimy ešte zhoršili, a to aj napriek snahám vlády presunúť z nich čo najviac migrantov na pevninu.



Miestni predstavitelia naliehajú na grécku vládu, aby zintenzívnila presuny migrantov na pevninu.