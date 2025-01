Na Trumpovej inaugurácii vystúpia Village People a Carrie Underwoodová

New York 17. januára (TASR) - Pozvanie vystúpiť na inaugurácii novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa prijala disko skupina Village People, ako aj country speváčka Carrie Underwoodová. Inaugurácia sa bude konať tradične 20. januára vo Washingtone, informuje TASR na základe agentúry AFP.



Hlavný spevák a zakladajúci člen zmienenej formácie Victor Willis vo vyhlásení na sociálnej sieti uviedol, že Village People "sa zúčastní na inauguračných aktivitách vrátane aspoň jedného podujatia so zvoleným prezidentom Trumpom", informuje agentúra.



"Vieme, že niektorí z vás to nepočujú radi, ale my veríme, že hudba sa má hrať bez ohľadu na politiku. Naša pieseň 'Y.M.C.A.' je globálnou hymnou, ktorá, dúfajme, pomôže zjednotiť krajinu po búrlivej a rozdeľujúcej kampani, v ktorej náš preferovaný kandidát neuspel," napísal Willis.



"Sme presvedčení, že teraz nastal čas spojiť krajinu hudbou, a preto bude skupina Village People vystupovať na rôznych podujatiach v rámci inaugurácie Donalda J. Trumpa v roku 2025," dodal 73-ročný hudobník.



Hit "Y.M.C.A." z roku 1978 je základným prvkom Trumpových mítingov. Jeho volebný tím ho často hrával počas verejných stretnutí v rámci Trumpových predošlých pokusov dostať sa do Bieleho domu.



Carrie Underwoodová (41), ktorá sa preslávila víťazstvom v štvrtej sérii TV šou American Idol, zaspieva na inaugurácii vlasteneckú pieseň z 19. storočia "America the Beautiful", oznámil Trumpov tím.



"Milujem svoju krajinu a som poctená, že ma požiadali, aby som zaspievala na inaugurácii a bola malou súčasťou tejto historickej udalosti. S pokorou odpovedám na túto výzvu v čase, keď sa musíme všetci zjednotiť v duchu súdržnosti a pohľadu do budúcnosti," uviedla Underwoodová.



Medzi hviezdami, ktoré verejne odmietli vystúpiť, sú Moby, Kiss, Idina Menzelová a Charlotte Churchová, dopĺňa denník The Guardian. Na inaugurácii dosluhujúceho prezidenta USA Joea Bidena v januári 2021 vystúpili interpreti ako Lady Gaga, Jennifer Lopez a Katy Perry.