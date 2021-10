Na Trumpovú sociálnu sieť TRUTH Social zaútočili hackeri

Washington 22. októbra (TASR) - Testovacia verzia novej sociálnej siete TRUTH Social, ktorej vznik v stredu oznámil bývalý americký prezident Donald Trump, sa stala terčom útoku hackerov. Informoval o tom v piatok denník The New York Times s odvolaním sa na priznanie páchateľov tohto počítačového útoku.



TRUTH Social síce zatiaľ nie je k dispozícii používateľom, ale hackeri tvrdia, že sa im podarilo získať prístup k jej testovacej verzii. Vytvorili v nej množstvo falošných účtov, vrátane konta samotného Trumpa, na ktorom zverejnili urážlivé obrázky.



Hackeri sa rozhodli nezverejniť svoju identitu, no tvrdia, že sú spojení so skupinou Anonymous. Podľa ich tvrdenia bol počítačový útok na Trumpovu sociálnu sieť súčasťou ich "vojny proti nenávisti". Okrem toho sa vraj chceli aj zabaviť.



Trump predstavil svoj plán na spustenie vlastnej sociálnej siete v stredu. Vyhlásil, že sa ňou chce postaviť tyranii Big Tech (veľkých technologických spoločností). Avizoval, že beta verzia pre "pozvaných hostí" by sa mala spustiť v novembri. Platformu bude vlastniť spoločnosť Trump Media & Technology Group (TMTG), ktorá má v úmysle spustiť aj predplatenú službu, ktorá bude obsahovať zábavné programy.



Trumpove kontá na Twitteri, Facebooku a ďalších sociálnych sieťach boli zablokované po útoku jeho priaznivcov na sídlo Kongresu vo Washingtone, ku ktorému došlo 6. januára. Kritici Trumpovi vyčítali, že k útoku na Kapitol podnecoval aj svojimi statusmi, čím porušil pravidlá on-line sietí. Krátko pred útokom vyslovil doteraz nepreukázané obvinenia z podvodov v prezidentských voľbách, ktoré prehral.