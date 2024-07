Na úkor konzervatívcov uspeli labouristi aj menšie strany

Londýn 5. júla (TASR) - Menšie britské strany získali vo štvrtkových voľbách viac ako 40 percent hlasov, napriek tomu si zabezpečili len 18 percent poslaneckých mandátov v Dolnej snemovni britského parlamentu. TASR informuje podľa agentúry Reuters a webu BBC.



Doteraz je rozdelených 648 kresiel zo 650, pričom jednokolový väčšinový volebný systém s jednomandátovými obvodmi zabezpečil víťazným labouristom 412 mandátov. To je 63 percent mandátov pri zisku 34 percent odovzdaných hlasov podľa takmer úplných výsledkov. Aj s menším počtom hlasov zdvojnásobia svoje poslanecké zastúpenie z roku 2019.



Bezproblémovú cestu lídra labouristov Keira Starmera do sídla premiéra na Downing Street uľahčila nespokojnosť voličov konzervatívcov, ktorí okrem prechodu ku labouristom podporili centristických Liberálnych demokratov alebo pravicových populistov zo strany Reform UK.



Konzervatívci získali 121 mandátov pri podpore 24 percent voličov. Doteraz mali o 250 mandátov viac. Ďalším porazeným je Škótska národná strana, ktorá prišla o 38 poslancov a bude ich mať 9.



Liberálni demokrati budú mať rekordných 71 kresiel - o 63 viac ako doteraz. Zamerali sa totiž na obvody, kde ľahko porazili súperov z Konzervatívnej strany, hlavne v južnom Anglicku. Celkovo získali 3,49 milióna hlasov.



Populistická strana Reform UK na čele s Nigelom Farageom síce získala 4 milióny hlasov, ale len štyri mandáty. Uspela najmä v oblastiach, kde sa hlasovalo za brexit v referende v roku 2016. Samotný Farage získal svoj prvý mandát v britskom parlamente.



Strana zelených sa pri zisku 1,9 milióna hlasov spoľahla na podobnú taktiku ako mali Liberálni demokrati a vynieslo jej to štyri mandáty.



V Severnom Írsku bola úspešná strana Sinn Fein, ktorá bude mať 7 poslancov (doteraz nemala žiadneho), demokratickí unionisti tam stratili tri kreslá a budú mať 5 poslancov.



Ďalšie strany a nezávislí kandidáti si rozdelia zvyšok mandátov.