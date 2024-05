Na Ukrajine bojuje najmenej 280 občanov Srí Lanky

Colombo 14. mája (TASR) - Úrady na Srí Lanke evidujú najmenej 280 svojich občanov, ktorí sa dali naverbovať do vojny na Ukrajine, informovala v utorok agentúra AFP.



K týmto zisteniam úrady dospeli po tom, ako ministerstvo obrany vytvorilo špeciálny tím na zhromažďovanie informácií o Srílančanoch, ktorí išli do vojny, aby bojovali na strane Ruska či Ukrajiny, a žiadali občanov, aby takéto prípady nahlásili. Rezort nateraz kontaktovalo najmenej 280 rodín, ktorých príslušníci odcestovali bojovať na Ukrajinu. Srílanské úrady pritom opakovane varovali svojich občanov pred zapojením sa do bojov na Ukrajine.



Poslanec srílanského parlamentu Gamini Waleboda v pondelok dodal, že väčšina z tých, ktorí odišli bojovať na strane Ruska, bola oklamaná prísľubmi vysokých platov a tým, že budú plniť nebojové úlohy. Oficiálne údaje o tom, koľko Srílančanov na Ukrajine zahynulo, nie sú známe.



AFP dodala, že srílandská polícia zatkla dvoch dôstojníkov armády vo výslužbe vrátane generálmajora za to, že nezákonne pôsobili ako náboroví agenti pre ruské žoldnierske firmy.



Aj susedia Srí Lanky India a Nepál potvrdili, že počas minulého roka bolo naverbovaných mnoho ich občanov, aby bojovali po boku ruskej armády.



Viac ako dva roky od začiatku ruskej invázie zahynuli na Ukrajine desaťtisíce ruských vojakov a Moskva sa snaží získať posily pre svojej jednotky aj v zahraničí.