Na Ukrajine bolo na štvrtok dohodnutých deväť humanitárnych koridorov

Kyjev 17. marca (TASR) - Na území Ukrajiny by malo byť vo štvrtok otvorených deväť humanitárnych koridorov na evakuáciu ľudí z miest obkľúčených ruskými inváznymi jednotkami a na prepravu humanitárnej pomoci.



V zozname miest figuruje aj prístav Mariupol ležiaci na juhovýchode Ukrajiny, kde je v dôsledku ruskej blokády kritická situácia, informovala spravodajská stanica BBC.



Podpredsedníčka ukrajinskej vlády a ministerka pre záležitosti dočasne okupovaných území Iryna Vereščuková na brífingu spresnila, že v Doneckej oblasti by mal byť sprístupnený koridor Mariupol-Záporožie, v Kyjevskej oblasti z mesta Boroďanka do Žytomyru a z obce Ševčenkove do mesta Brovary.



Potraviny a lieky by mali dopraviť pre obyvateľstvo lokalít Hostomeľ, Buča, Semypolky, Markivcy a Opanasov, ktoré ležia v Kyjevskej oblasti. Humanitárnu pomoc tam dopravia autobusmi, ktoré na spiatočnej ceste odvezú do bezpečia záujemcov o evakuáciu.



V Charkovskej oblasti by humanitárnu pomoc mali dopraviť z Charkova do mesta Vovčansk.



Avízo o možnom otvorení humanitárneho koridoru z Mariupolu sa objavilo deň po tom, ako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil ruské jednotky zo zámerného bombového útoku na divadlo v Mariupole, kde sa pred ostreľovaním skrývali údajne stovky ľudí.



Podľa ukrajinských úradov k útoku došlo napriek tomu, že na asfaltových plochách v okolí budovy boli aj z lietadiel jasne viditeľné nápisy "DETI" (v azbuke).