Na Ukrajine je nezvestných 329 detí, tvrdí prokuratúra

Kyjev 28. novembra (TASR) - V dôsledku vojny na Ukrajine je v súčasnosti nezvestných 329 detí a 12.034 ich bolo násilne deportovaných do Ruska, oznámila v pondelok ukrajinská generálna prokuratúra. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Guardian.



Nájdených bolo tiež 7819 detí. Prokuratúra na sociálnej sieti Telegram zdôraznila, že zverejnené údaje nie sú konečné, pretože stále overuje informácie zo zón aktívnych bojov, z oslobodených oblastí a z územia okupovaného ruskou armádou.



Podľa portálu ukrajinskej vlády v dôsledku ruskej vojenskej invázie zomrelo dosiaľ 440 detí a ďalších 851 utrpelo zranenia. Podľa ukrajinskej generálnej prokuratúry najviac detí zahynulo alebo utrpelo zranenia v Doneckej, Charkovskej a Kyjevskej oblasti.



The Guardian upozorňuje, že tieto údaje nie je možné nezávisle overiť.