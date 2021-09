Na Ukrajine končí oligarchická moc, vyhlásil Zelenskyj

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kyjev 24. septembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok privítal schválenie návrhu zákona o oligarchoch na Ukrajine a vyhlásil, že v krajine tak už nebudeZelenskyj vo svojom vyhlásení na sieti Telegram vysvetlil, že podľa jeho názoru na Ukrajine okrem zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci pôsobila aj oligarchická.Podľa jeho vysvetlenia ide. Oligarchovia sidodal Zelenskyj.Prijatím zákona o oligarchoch Ukrajinakonštatoval Zelenskyj, ktorý priznal, že prijatiu zákona predchádzaloNávrh zákonabol ukrajinským parlamentnom definitívne prijatý vo štvrtok, a to v druhom čítaní. Podporilo ho 279 zo 450 poslancov, 54 poslancov bolo proti a 27 sa zdržalo.Podľa zákona bude na Ukrajine vytvorený tzv. register oligarchov.Za oligarchov sa budú považovať občania, ktorí spĺňajú najmenej tri z týchto charakteristík: majú významný vplyv na politický a ekonomický život Ukrajiny; ovplyvňujú médiá; sú koncovými užívateľmi výhod spoločností, ktoré majú na trhu monopolné postavenie; a majú aktíva v hodnote viac než miliónkrát vyššej ako je životné minimum (okolo 83 miliónov dolárov).Každá osoba, ktorá spĺňa status oligarchu, bude mať zakázané prispievať do rozpočtov politických strán, financovať akékoľvek politické kampane a zhromaždenia a podieľať sa - alebo byť oprávnenou osobou kupujúceho - na privatizácii hodnotou významného majetku. Oligarchovia budú tiež musieť podať vyhlásenie o príjmoch.Niektorí analytici však po schválení návrhu zákona vyjadrili pochybnosť, či nový zákon bude efektívny. Upozorňujú tiež, že kritériá na identifikáciu oligarchov sú príliš vágne.vládu, uviedol pre agentúru AFP Hlib Vyšlinskyj, vedúci Kyjevského centra pre hospodárske stratégie. Dodal, že zákon bol prijatý, aby poslúžilBritská veľvyslankyňa na Ukrajine Melinda Simmonsová na Twitteri prijatie zákona privítala, ale upozornila, žeHlasovanie o zákone o oligarchoch v parlamente nasledovalo po tom, čo v stredu došlo k pokusu o atentát na poradcu prezidenta Zelenského Serhija Šefira.Incident sa odohral v stredu pri obci Lisnyky v Kyjevskej oblasti, kde zatiaľ neznámi útočníci začali strieľať po aute so Šefirom. Šefirov vodič pri tom utrpel zranenia, informovala agentúra UNIAN. Samotný Zelenskyj označil útok za pokus o zastrašovanie a avizoval, že bude nasledovať tvrdá reakcia.