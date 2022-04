Na Ukrajine má byť otvorených deväť humanitárnych koridorov

Kyjev 16. apríla (TASR) - Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková oznámila, že v sobotu by malo byť na Ukrajine otvorených celkovo deväť humanitárnych koridorov určených na evakuáciu civilistov. Informovala o tom spravodajská stanica Sky News.



Jeden z koridorov by mal podľa vicepremiérky viesť aj z obliehaného Mariupola, ktorý čelí už od začiatku invázie neustálym ruským útokom. Vereščuková v tejto súvislosti uviedla, že civilistom, ktorí sa ešte stále nachádzajú v tomto juhoukrajinskom prístavnom meste, by v sobotu malo byť umožnené odpustiť ho súkromnými autami.



Päť z deviatich koridorov má viesť z Luhanskej oblasti na východe Ukrajiny, ktorá podľa miestnych predstaviteľov momentálne čelí intenzívnemu ostreľovaniu.