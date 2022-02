Na Ukrajine na protest vyvesili vlajku bieloruskej opozície

Minsk/Kyjev 10. februára (TASR) - Medzi Bieloruskom a Ukrajinou vypukol ďalší diplomatický konflikt - tentoraz pre "škandál" v ukrajinskom meste Dnipro, kde na námestí pri radnici bieloruskú štátnu vlajku nahradili bielo-červeno-bielou zástavou používanou bieloruskou opozíciou.



Primátor mesta Dnipro Borys Filatov podľa agentúry TASS vysvetlil, že zámena vlajky bola "iniciatívou mladých ľudí", ktorí nesúhlasia s politikou Západom neuznaného bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka voči Ukrajine a jeho výrokmi na adresu Kyjeva.



Bieloruská strana to naopak považuje "za akt štátneho vandalizmu", ktorý je "v rozpore s medzinárodnými štandardmi". Do Kyjeva bola preto zaslaná protestnú nótu.



Minsk zároveň požaduje vrátenie štátnej vlajky na jej pôvodné miesto, ako aj oficiálne ospravedlnenie a vyšetrenie "hanobenia oficiálnych symbolov iného štátu". Domáha sa tiež prijatia "komplexných opatrení, aby sa podobné incidenty v budúcnosti neopakovali".



Bieloruská prokuratúra medzičasom začala Filatova stíhať pre podozrenie z podnecovania nenávisti na základe etnickej príslušnosti.



Filatov podľa denníka Ukrajinská pravda uviedol, že bielo-červeno-biela vlajka používaná bieloruskou opozíciou nie je na Ukrajine zakázaná. Vysvetlil, že miestna mládež z participačného rozpočtu osadila pri radnici stožiare s vlajkami štátov, ku ktorým sa hlásia národnostné menšiny.



"Majú právo tieto vlajky meniť, ako chcú", poznamenal primátor, ktorý pripomenul, že táto vlajka - na rozdiel od nacistických či komunistických symbolov - nie je na Ukrajine zakázaná.



Filatov dodal, že miestna mládež môže na námestí pri radnici vyvesiť "akékoľvek vlajky – aj dúhové", pretože na to má právo a miestne úrady jej v tom nemajú ako zabrániť, "lebo Ukrajina je slobodná krajina".