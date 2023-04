Na Ukrajine odhalili podvodníkov,ktorí pomáhali mužom vyhnúť sa armáde

Kyjev 28. apríla (TASR) - Ukrajinská bezpečnostná služba (SBU) vo štvrtok informovala o ôsmich mužoch vo veku brannej povinnosti, ktorí sa pokúsili odísť z Ukrajiny a vyhnúť sa službe v ozbrojených silách. Správu priniesol webový portál britského denníka The Guardian.



SBU uviedla, že skupina podozrivých podvodníkov si účtovala sumu do 7000 dolárov (cca 6350 eur) za pomoc ľuďom pri prekročení hraníc vrátane poskytnutia falošných dokladov. Po celej Ukrajine zatkli celkovo desať podozrivých podvodníkov.



Jedným zo zatknutých je daňový úradník z Poltavskej oblasti, ktorý predával falošné lekárske potvrdenia. Ďalší muž v meste Charkov je podozrivý z pomoci ľuďom pri vyhýbaní sa vojenskej službe tak, že vystupovali ako obchodníci cestujúci do zahraničia ako zástupcovia zbrojárskych firiem.



Podľa ďalšej metódy pašovania ľudí z Ukrajiny muži predstierali, že sú vodičmi kamiónov, uviedla SBU.