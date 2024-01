Na Ukrajine odhalili spreneverenie 40 miliónov dolárov na muníciu

Kyjev 28. januára (TASR) - Zamestnanci ukrajinskej zbrojárskej firmy sa sprisahali s predstaviteľmi ukrajinského ministerstva obrany, aby spreneverili takmer 40 miliónov dolárov určených na nákup 100.000 mínometných granátov pre armádu v čase vojny proti Rusku. Oznámila to v sobotu večer ukrajinská bezpečnostná služba (SBU). TASR prevzala správu z agentúry AP.



SBU informovala, že v rámci tohto prípadu bolo obvinených päť osôb, pričom jedna z nich bola zadržaná pri pokuse o prekročenie ukrajinských hraníc. V prípade dokázania viny im hrozí až 12 rokov väzenia.



Vyšetrovanie sa týka zmluvy na nákup munície za 1,5 miliardy hrivien (39,6 milióna dolárov), ktorú predstavitelia ukrajinského rezortu obrany podpísali v auguste 2022 so zbrojárskou firmou Ľvov Arsenal, uviedla ukrajinská tajná služba.



Po prijatí platby mala spoločnosť previesť finančné prostriedky na firmu registrovanú v zahraničí, ktorá mala následne muníciu dodať na Ukrajinu.



Mínometné granáty však na Ukrajinu nedorazili a financie boli namiesto toho zaslané na rôzne bankové účty na Ukrajine a na Balkáne, informovali vyšetrovatelia. Ukrajinská generálna prokuratúra tvrdí, že predmetné finančné prostriedky boli medzičasom zhabané a budú vrátené do obranného rozpočtu krajiny.