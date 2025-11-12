< sekcia Zahraničie
Na Ukrajine odstupuje minister spravodlivosti Haluščenko
Oboch ministrov na odstúpenie v stredu vyzval prezident Volodymyr Zelenskyj; podľa jeho slov je dôvodom aj strata dôvery.
12. novembra
Kyjev 12. novembra (TASR) - Ukrajinský minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková v stredu rezignovali, potvrdila premiérka Julija Svyrydenková, ktorá predložila parlamentu návrh na ich odvolanie. Hrynčuková svoje odstúpenie oznámila už predtým. Demisia ministrov súvisí s vyšetrovaním korupčného škandálu v energetickom sektore. Informuje o tom TASR.
Oboch ministrov na odstúpenie v stredu vyzval prezident Volodymyr Zelenskyj; podľa jeho slov je dôvodom aj strata dôvery. Označil tiež za absolútne neprijateľné, že v sektore energetiky sú naďalej „nejaké machinácie“, zatiaľ čo Ukrajinci musia každý deň zápasiť s výpadkom dodávok energií v dôsledku ruských útokov.
Hrynčuková bola ministerkou od júla, keď po rekonštrukcii vlády vznikol nový kabinet pod vedením Svyrydenkovej. Dovtedy viedol rezort energetiky práve Haluščenko, ktorý je teraz zapletený do vyšetrovania škandálu v tomto sektore. Hrynčuková tvrdí, že v rámci jej profesionálnej činnosti nedošlo k žiadnym porušeniam zákonov.
Protikorupčné úrady zistili, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom a preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov. Dosiaľ zadržali päť ľudí, sedem osôb považujú za podozrivých.
Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Ako hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech.
