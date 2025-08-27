< sekcia Zahraničie
Na Ukrajine po ruských útokoch zostalo bez elektriny niekoľko domov
Ruské sily značnej poškodili infraštruktúru na prepravu plynu v Poltavskej oblasti a zasiahli zariadenie na jednej z kľúčových rozvodní v Sumskej oblasti.
Autor TASR
Kyjev 27. augusta (TASR) - Viac než 100.000 ukrajinských domácností zostalo v stredu po nočných ruských útokoch na energetickú a plynovú infraštruktúru v šiestich oblastiach Ukrajiny bez elektriny. Oznámili to v stredu ukrajinskí predstavitelia, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
Ruské sily značnej poškodili infraštruktúru na prepravu plynu v Poltavskej oblasti a zasiahli zariadenie na jednej z kľúčových rozvodní v Sumskej oblasti, uviedlo ministerstvo energetiky na platforme Telegram.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o ruských útokoch na sieti X. „Útok spôsobil výpadky elektrickej energie v Poltavskej, Sumskej a Černihivskej oblasti, v dôsledku čoho zostalo bez elektrickej energie viac ako 100.000 domácností. Všetky pohotovostné zložky pracujú na mieste, aby čo najskôr obnovili dodávky elektrickej energie,“ napísal prezident.
Zelenskyj konštatoval, že Rusi pokračujú vo vojne a ignorujú výzvy sveta na „ukončenie zabíjania a deštrukcie“.
Ministerstvo energetiky objasnilo, že v Poltavskej a Charkovskej oblasti sa nachádzajú hlavné ukrajinské zariadenia na produkciu plynu. Rusko podľa ukrajinskéo rezortu v noci na stredu zasiahlo aj Charkovskú, Záporožskú a Doneckú oblasť.
Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinskú infraštruktúru, a to napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie tejto viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny.
„Ruské útoky vnímame ako pokračovanie zámernej politiky Ruskej federácie ničiť civilnú infraštruktúru Ukrajiny pred začiatkom vykurovacej sezóny,“ uviedlo ministerstvo.
Ukrajina bola v tomto roku vystavená vážnym nedostatkom plynu kvôli ruským útokom, ktoré spôsobili 40-percentný pokles produkcie. Ruské sily podľa ukrajinského ministerstva energetiky od marca 2025 napadli energetické zariadenia na Ukrajine až 2900-krát.
Gubernátor Poltavskej oblasti Volodymyr Kohut oznámil, že dodávky elektriny v tejto oblasti sú už obnovené. Bez elektriny zostali významné časti mesta Sumy, tvrdí ministerstvo.
Všetky zariadenia vodárenského podniku v stredu ráno fungovali len vďaka núdzovým záložným zdrojom. Záložné zdroje energie využívali aj zdravotnícke zariadenia.
Ukrajinské vzdušné sily v noci zneškodnili 74 z 95 ruských dronov. Rusko popiera, že by svoje útoky cielilo na civilistov. Tvrdí však, že energetické systémy a iná infraštruktúra sú legitímnymi cieľmi, pretože podporujú vojenské úsilie Ukrajiny.
Ruské sily značnej poškodili infraštruktúru na prepravu plynu v Poltavskej oblasti a zasiahli zariadenie na jednej z kľúčových rozvodní v Sumskej oblasti, uviedlo ministerstvo energetiky na platforme Telegram.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj informoval o ruských útokoch na sieti X. „Útok spôsobil výpadky elektrickej energie v Poltavskej, Sumskej a Černihivskej oblasti, v dôsledku čoho zostalo bez elektrickej energie viac ako 100.000 domácností. Všetky pohotovostné zložky pracujú na mieste, aby čo najskôr obnovili dodávky elektrickej energie,“ napísal prezident.
Zelenskyj konštatoval, že Rusi pokračujú vo vojne a ignorujú výzvy sveta na „ukončenie zabíjania a deštrukcie“.
Ministerstvo energetiky objasnilo, že v Poltavskej a Charkovskej oblasti sa nachádzajú hlavné ukrajinské zariadenia na produkciu plynu. Rusko podľa ukrajinskéo rezortu v noci na stredu zasiahlo aj Charkovskú, Záporožskú a Doneckú oblasť.
Rusko v uplynulých týždňoch zintenzívnilo svoje útoky na ukrajinskú infraštruktúru, a to napriek snahám amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie tejto viac ako tri a pol roka trvajúcej vojny.
„Ruské útoky vnímame ako pokračovanie zámernej politiky Ruskej federácie ničiť civilnú infraštruktúru Ukrajiny pred začiatkom vykurovacej sezóny,“ uviedlo ministerstvo.
Ukrajina bola v tomto roku vystavená vážnym nedostatkom plynu kvôli ruským útokom, ktoré spôsobili 40-percentný pokles produkcie. Ruské sily podľa ukrajinského ministerstva energetiky od marca 2025 napadli energetické zariadenia na Ukrajine až 2900-krát.
Gubernátor Poltavskej oblasti Volodymyr Kohut oznámil, že dodávky elektriny v tejto oblasti sú už obnovené. Bez elektriny zostali významné časti mesta Sumy, tvrdí ministerstvo.
Všetky zariadenia vodárenského podniku v stredu ráno fungovali len vďaka núdzovým záložným zdrojom. Záložné zdroje energie využívali aj zdravotnícke zariadenia.
Ukrajinské vzdušné sily v noci zneškodnili 74 z 95 ruských dronov. Rusko popiera, že by svoje útoky cielilo na civilistov. Tvrdí však, že energetické systémy a iná infraštruktúra sú legitímnymi cieľmi, pretože podporujú vojenské úsilie Ukrajiny.