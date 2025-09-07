< sekcia Zahraničie
Na Ukrajine pochovali 42 Poliakov zabitých počas masakru v roku 1945
Pozostatky 42 Poliakov exhumovali a v sobotu ich za prítomnosti poľských katolíckych kňazov pochovali.
Autor TASR
Pužnyky 7. septembra (TASR) - V sobotu pochovali pozostatky Poliakov zavraždených ukrajinskými nacionalistami v obci Pužnyky počas druhej svetovej vojny na západe Ukrajiny. Udialo sa tak po dlhodobom spore medzi vládami oboch krajín o tejto otázke. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Pozostatky 42 Poliakov exhumovali a v sobotu ich za prítomnosti poľských katolíckych kňazov pochovali. Jednoduché drevené rakvy lemované dreveným krížom uložili do dlhého úzkeho hrobu na opustenom cintoríne uprostred lesa. Vedľa nich boli položené lampáše a vence zdobené poľskými červenými a bielymi a ukrajinskými žltými a modrými farbami.
„Obete masakry v obci Pužnyky boli desaťročia pochované v neoznačenom hrobe, ale ich pamiatka pretrváva v srdciach ich blízkych a tých, ktorí bojovali za túto spomienku, pravdu a základnú spravodlivosť,“ uviedla poľská ministerka kultúry a národného dedičstva Marta Cienkowská. „Dnešný pohreb je obnovením dôstojnosti tým, ktorým bola odobratá tým najneľudskejší spôsobom,“ vyhlásila.
Opustená dedina patrí medzi miesta, kde podľa poľských úradov ukrajinskí povstalci v rokoch 1943 až 1945 zavraždili viac ako 100.000 ľudí. Veľká časť dnešnej západnej Ukrajiny bola v tom čase pod poľskou kontrolou. Reuters pripomína, že Ukrajinská povstalecká armáda (UPA), ktorá bojovala proti nacistickým nemeckým silám aj sovietskej Červenej armáde, je všeobecne považovaná za zodpovednú za tieto vraždy, ktoré boli súčasťou snáh obmedziť poľský vplyv v tejto oblasti.
Tieto historické udalosti dodnes komplikujú vzťahy medzi týmito dvoma susednými štátmi, a to napriek tomu, že Poľsko patrí medzi najväčších podporovateľov Ukrajiny v jej boji proti ruskej agresii.
Masaker v Pužnykoch sa udial v noci na 13. februára 1945. Jedna z preživších, 90-ročná Maria Jarzycka-Wroblewská povedala, že pred vraždením skupiny mužov najskôr uistili obyvateľov a následne ich zabili. „Nikto z mojej najbližšej rodiny tu nebol zavraždený, ale susedia, priatelia a dokonca aj vzdialený bratranec áno,“ povedala.
