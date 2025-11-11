< sekcia Zahraničie
Na Ukrajine pokračujú domové prehliadky v kauze korupcie Enerhoatom
Zelenskyj v pondelok vyhlásil, že vinníci v tejto korupčnej kauze musia byť odsúdení bez ohľadu na svoje postavenie či totožnosť.
Autor TASR
Kyjev 11. novembra (TASR) - Vyšetrovanie korupcie v ukrajinskej štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom pokračovalo v utorok prehliadkami priestorov spojených s bývalým ministrom energetiky Hermanom Haluščenkom, ktorý od júla zastáva funkciu ministra spravodlivosti. Informovala o tom agentúra DPA, píše TASR.
Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo operáciu protikorupčných zložiek a zdôraznilo, že „minister plne podporuje orgány činné v trestnom konaní, aby zabezpečili komplexné, objektívne a nestranné vyšetrovanie“. Vo vyhlásení sa uvádza, že ministerstvo „dodržiava zásadu nulovej tolerancie voči korupcii“.
Informácie o operácii za účasti detektívov Národného protikorupčného úradu Ukrajiny (NABU) a tímov Špeciálnej protikorupčnej prokuratúry (SAP) sa objavili už v pondelok. Vyšetrovanie sa týka úplatkov vyplatených údajne pri výstavbe ochranných zariadení okolo energetických objektov na Ukrajine. Takéto konštrukcie majú chrániť jej energetickú infraštruktúru pred dronovými a raketovými útokmi ruskej armády. Podľa vyšetrovania korupčníci preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov.
NABU v utorok informoval, že v prípade sú piati zadržaní a siedmi podozriví. Stopy vedú aj k dôverníkovi a obchodnému partnerovi prezidenta Volodymyra Zelenského z čias jeho hereckej a producentskej kariéry Timurovi Mindičovi. Tento hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech. Ukrajinské médiá informovali, že Mindič iba niekoľko hodín pred raziami opustil územie krajiny.
Spoločnosť Enerhoatom incident priznala, no zdôraznila, že nemal vplyv na finančnú stabilitu, výrobu elektriny ani bezpečnosť ukrajinských jadrových elektrární.
Podľa expertov ide o najväčší úplatkársky škandál na Ukrajine od začiatku ruskej invázie vo februári 2022. Napriek reformám je Ukrajina, ktorá sa snaží vstúpiť do Európskej únie, stále považovaná za jeden zo štátov Európy najviac zasiahnutých korupciou, poznamenáva DPA.
