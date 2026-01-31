< sekcia Zahraničie
Na Ukrajine postupne obnovujú dodávky elektriny a vody
Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ potvrdil, že dodávka elektriny pre kritickú infraštruktúru v Kyjeve, Kyjevskej a Dnepropetrovskej oblasti bola obnovená.
Autor TASR
Kyjev 31. januára (TASR) - Po výpadku elektrickej siete sa v ukrajinskej metropole Kyjev postupne obnovuje prevádzka metra aj dodávky vody, uviedol v sobotu primátor Vitalij Klyčko vo svojom príspevku na platforme Telegram.
Vedúci kyjevskej regionálnej vojenskej správy Mykola Kalašnik informoval o obnovení fungovania kritickej infraštruktúry. „Dodávky elektriny do domácností sa obnovujú postupne s ohľadom na technickú bezpečnosť sietí,“ dodal. Občanov vyzval, aby nezapínali všetky elektrické spotrebiče naraz a pripomenul dostupnosť zariadení na núdzovú komunikáciu a nabíjanie mobilov na kontrolných stanovištiach.
Ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ potvrdil, že dodávka elektriny pre kritickú infraštruktúru v Kyjeve, Kyjevskej a Dnepropetrovskej oblasti bola obnovená. Postupne sa obnovuje aj napájanie v Charkovskej, Žytomyrskej a Odeskej oblasti. Energetická spoločnosť DTEK upozornila, že obnovenie bude postupné, aby sa predišlo preťaženiu siete a ďalším výpadkom.
K technickej poruche došlo v sobotu o 10:42 h miestneho času (09:42 h SEČ), keď bolo súčasne odpojené 400-kilovoltové vedenie medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltové vedenie medzi západnou a strednou Ukrajinou. Šmyhaľ spresnil, že situácia vyvolala kaskádové výpadky prúdu a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené alebo bolo znížené ich zaťaženie.
AFP doplnila, že v Kyjeve a Charkove v tejto krízovej situácii dočasne nepremávalo metro.
Moldavské ministerstvo energetiky potvrdilo, že výpadky prúdu zasiahli aj Moldavsko, najmä hlavné mesto Kišiňov a ďalšie regióny, pričom nefungovali ani semafory.
