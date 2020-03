Na Ukrajine potvrdili 549 prípadov nákazy koronavírusom

Kyjev 31. marca (TASR) - Počet potvrdených prípadov infekcie novým koronavírusom na Ukrajine sa za uplynulých 24 hodín zvýšil o 69 na 549. Informovala o tom v utorok agentúra Ukrinform s odvolaním sa na ukrajinské ministerstvo zdravotníctva.



Podľa ministerstva bolo doteraz zaregistrovaných 13 úmrtí a osem ľudí sa uzdravilo.



Ukrajinská vláda rozhodla minulý týždeň o zavedení režimu mimoriadnej situácie na celom území krajiny s cieľom zabrániť šíreniu nového koronavírusu. Karanténne opatrenia tak potrvajú najmenej do 24. apríla.



"Nemalo by sa to zamieňať s mimoriadnym stavom. Mimoriadna situácia je dočasný právny režim, ktorý konsoliduje prácu všetkých orgánov a zároveň neobmedzuje ústavné práva občanov. Tento režim nie je o diktatúre, ale o disciplíne," vysvetlil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



Ukrajina od piatka minulého týždňa zastavila všetky medzinárodné lety aj medzinárodnú autobusovú a železničnú dopravu. Cudzinci majú na Ukrajinu zákaz vstupu. Do krajiny sa dostanú iba jej občania autom alebo pešo. Po príchode budú musieť stráviť 14 dní v karanténe pod lekárskym dohľadom v zariadeniach, ktoré vyčlenia jednotlivé oblasti. Pôjde prevažne o hotely alebo lekárske zariadenia.