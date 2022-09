Ukrajina chystá pokyny, ako postupovať v prípade jadrového útoku

Ruský prezident Vladimir Putin gestikuluje počas videokonferencie s ruskými predstaviteľmi v utorok 27. septembra 2022. Foto: TASR/AP

Kyjev/Washington/Praha 28. septembra (TASR) - Rada národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny (SNBO) v najbližších dňoch zverejní pokyny pre obyvateľstvo pre prípad použitia jadrových zbraní.Ako v stredu informovala stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), SNBO podľa jej tajomníka Olexija Danilova pripravila podrobné pokyny pre Ukrajincov určené pre prípad, že Rusko použije taktické jadrové zbrane.Danilov súčasne zdôraznil, že ani hrozba nasadením jadrovej zbrane Ukrajinu neprinúti, aby prestala brániť svoje územie pred okupačnou ruskou armádou.Britská stanica BBC s odvolaním sa na magazín Politico v stredu na svojom konte na platforme Telegram informovala, že pre USA bude ťažké predpovedať možný ruský úder taktickými jadrovými zbraňami.V článku sa píše, že USA zintenzívňujú aktivity rozviedky a tajných služieb a snažia sa identifikovať, ktoré rozhodnutia a činy ruskej armády by mohli naznačovať, že Rusko uskutoční jadrový útok.Citované zdroje sa pritom súčasne obávajú, že takéto varovanie môže prísť do Washingtonu príliš neskoro.Autori článku totiž pripomínajú najnovšie vyjadrenia ruského prezidenta Vladimira Putina a zástupcu tajomníka ruskej Bezpečnostnej rady Dmitrija Medvedeva, v ktorých naznačili možnosť využiť na ochranuvšetky možné prostriedky.Autori sa v tejto súvislosti odvolávajú aj na expertov, ktorí si myslia, že Moskva môže pristúpiť k použitiu jadrových zbraní s relatívne nízkou účinnosťou.Hlavným problémom pri pokuse predpovedať použitie taktickej - nie strategickej - jadrovej zbrane je to, že takéto jadrové hlavice je schopná niesť väčšina ruských lietadiel a konvenčných rakiet.V praxi to podľa magazínu Politico znamená, že ak Putin alebo jeho velitelia nechcú, aby sa svet vopred dozvedel o ich zámeroch, Spojené štáty možno až príliš neskoro zistia, že Rusko prešlo z konvenčných zbraní na atómové.Momentálne sa však analyzujú všetky dostupné informácie - od komerčne dostupných satelitných snímok až po údaje získané pomocou prieskumných lietadiel alebo na internete.USA v rámci toho venujú osobitnú pozornosť Kaliningradskej oblasti, ruskej exkláve vklinenej medzi Poľskom a Litvou, kde Rusko nainštalovalo nadzvukové rakety a systémy použiteľné pri konvenčných aj jadrových úderoch. Politico píše, že posledný týždeň nad mestom Kaliningrad krúži niekoľko amerických prieskumných lietadiel BoeingRC-135.O zámere použiť zbrane hromadného ničenia môžu svedčiť aj nie príliš zjavné znaky: napríklad presuny určitých jednotiek z bojísk - okrem tých, ktoré sú schopné zapojiť sa do jadrového útoku.Iné zdroje magazínu Politico sú presvedčené, že údajné prípravy na jadrový útok môžu byť zo strany ruského vedenia zámerne neskrývané – aby západné krajiny pochopili, kam všetko smeruje, a urobili ústupky.